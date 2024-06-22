Такая закуска может заменить и салат, и бутерброды. Она украсит любой стол.

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Закуска из помидоров и сыра

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить закуску из помидоров: видео

Приготовление:

  1. Яйца отварите и охладите. Натрите их на терке. Сыр также натрите.
  2. Соедините яйца, сыр, измельченный зеленый лук, сметану, чеснок, соль и перец.
  3. Помидоры порежьте кольцами и выложите на них листья салата, а сверху – намазку. Для украшения можно посыпать сверху кунжутом.