Рецепт, который всегда удается: готовим хачапури за 15 минут, как звездный судья "МастерШеф"
6 мая 2024, 16:18Читати новину українською
Источник:hectorjimenezbravo
Если у вас нет много времени, попробуйте приготовить хачапури по этому рецепту. Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как это сделать.
Хачапури будет готовым уже через 15 минут. Поэтому это идеальное блюдо для быстрого обеда, завтрака или перекуса.
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Хачапури за 15 минут
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 150 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки сахара;
– 1,5 столовой ложки растительного масла;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 250 граммов муки.
Для начинки:
– 300 граммов сыра сулугуни;
– 1 яйцо.
Приготовление:
- Кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешайте венчиком.
- Добавьте муку, разрыхлитель и замесите тесто.
- Сыр натрите и перемешайте с яйцом.
- Поделите тесто на две части, раскатайте, добавьте половину сыра и соберите, как на видео.
- Раскатайте и жарьте на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.