Рецепт, который всегда удается: готовим хачапури за 15 минут, как звездный судья "МастерШеф"

Если у вас нет много времени, попробуйте приготовить хачапури по этому рецепту. Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как это сделать.

Хачапури будет готовым уже через 15 минут. Поэтому это идеальное блюдо для быстрого обеда, завтрака или перекуса.

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Хачапури за 15 минут

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

– 150 миллилитров кефира;– 1 яйцо;– 0,5 чайной ложки соли;– 0,5 чайной ложки сахара;– 1,5 столовой ложки растительного масла;– 5 граммов разрыхлителя;– 250 граммов муки.– 300 граммов сыра сулугуни;– 1 яйцо.

Приготовление:

Кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешайте венчиком. Добавьте муку, разрыхлитель и замесите тесто. Сыр натрите и перемешайте с яйцом. Поделите тесто на две части, раскатайте, добавьте половину сыра и соберите, как на видео. Раскатайте и жарьте на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.