Хачапурі буде готовим вже за 15 хвилин. Тому це ідеальна страва для швидкого обіду, сніданку чи перекусу.
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Хачапурі за 15 хвилин
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Кефір, яйце, сіль, цукор та олію змішайте вінчиком.
- Додайте борошно, розпушувач та замісіть тісто.
- Сир натріть та перемішайте з яйцем.
- Поділіть тісто на дві частини, розкачайте, додайте половину сиру та зберіть, як на відео.
- Розкачайте та смажте на сухій пательні по 5 хвилин з кожної сторони.