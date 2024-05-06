Хачапурі буде готовим вже за 15 хвилин. Тому це ідеальна страва для швидкого обіду, сніданку чи перекусу.

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Хачапурі за 15 хвилин

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Кефір, яйце, сіль, цукор та олію змішайте вінчиком.
  2. Додайте борошно, розпушувач та замісіть тісто.
  3. Сир натріть та перемішайте з яйцем.
  4. Поділіть тісто на дві частини, розкачайте, додайте половину сиру та зберіть, як на відео.
  5. Розкачайте та смажте на сухій пательні по 5 хвилин з кожної сторони.