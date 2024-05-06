Хачапурі буде готовим вже за 15 хвилин. Тому це ідеальна страва для швидкого обіду, сніданку чи перекусу.

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Хачапурі за 15 хвилин

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 мілілітрів кефіру;

– 1 яйце;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 0,5 чайної ложки цукру;

– 1,5 столової ложки олії;

– 5 грамів розпушувача;

– 250 грамів борошна.

Для начинки:

– 300 грамів сиру сулугуні;

– 1 яйце.

Приготування:

Кефір, яйце, сіль, цукор та олію змішайте вінчиком. Додайте борошно, розпушувач та замісіть тісто. Сир натріть та перемішайте з яйцем. Поділіть тісто на дві частини, розкачайте, додайте половину сиру та зберіть, як на відео. Розкачайте та смажте на сухій пательні по 5 хвилин з кожної сторони.

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