Традиционная выпечка храброго юга: пляцок "Херсонская вышиванка" для сладкого стола – видео

28 июня 2023, 20:20
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Источник:

ютуб Онишкевичи

Этот особый пляцок имеет очень нежный и утонченный вкус. Приготовьте его хоть раз – и будете хотеть повторить это снова и снова.

Площадка на основе шоколадно-песочных лепешек в сочетании с сыром и нежным кремом с кусочками шоколада производит невероятное впечатление.

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Рецепт пляцка "Херсонская вышиван

  • Время: 2,5 години
  • Порций: 6
Ингредиенты:
тесто:
4 желтка;
– 200 грамм сахара;
– 180 грамм сливочного масла;
– 100 грамм сметаны;
– 10 грамм разрыхлителя;
– 50 грамм какао;
– 450 грамм муки;сырная маса:
1 килограмм кисломолочного творога;
– 3 яйца;
– 200 грамм сахара;
– 150 грамм сметаны;
– 40 грамм пудинга;
– цедра лимона по вкусу;белковая масса:
4 белка;
– 100 грамм сахара;
– 150 грамм орехов;
– 300 грамм кураги;крем:
400 миллилитров молока;
– 100 грамм сахара;
– 16 грамм ванильного сахара;
– 1 упаковка пудинга;
– 180 грамм масла;
– 60 грамм шоколада;глазурь:
90 грамм шоколада;
– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

  • Сначала необходимо приготовить крем, для этого смешайте два вида сахара: обычный и ванильный.
  • Добавьте пудинг и перемешайте.
  • Молоко влейте в кастрюлю, добавьте смесь с пудингом и сахаром и перемешайте.
  • Поставьте на огонь и помешивая заваривайте массу. Когда масса закипит – уберите из огня.
  • Переложите в другую емкость и отставьте охлаждаться.
  • Для приготовления теста: к просеянной муке добавьте масло. Протрите эти ингредиенты руками до образования крошки.
  • В отдельной посуде соедините желтки с сахаром и смешайте, пока масса не побелеет.
  • Добавьте сметану, какао, разрыхлитель и перемешайте.
  • Шоколадную массу соедините с мукой.
  • Вымешивайте сначала ложкой, затем руками.
  • Готовое тесто разделите на четыре части, сформуйте шарики.
  • Две большие части отправьте в холодильник, меньше в морозильную камеру.
  • Готовим сырную массу: соедините сыр, сахар, яйца, сметану и перебейте блендером до однородности.
  • В готовую сырную массу добавьте пудинг и лопаткой перемешайте.
  • Для приготовления белкового слоя оставшиеся белки взбейте в пену и добавьте сахар и снова взбейте.
  • На пергаменте раскатайте большую часть темного теста (находящуюся в холодильнике) и поставьте в противень, далее выложите половину сырной массы, порезанную на куски курагу, сверху на сухофрукты половину белков, а затем измельченные грецкие орехи.
  • Достаньте тесто из морозильной камеры и натрите на грубой терке на площадку.
  • Запекайте в духовке при температуре 160 градусов 50 – 60 минут. Повторите эту процедуру с остальной частью оставшихся продуктов. У вас должно получиться два сырника.
  • Мягкое масло взбитое до пиков и соедините с заварным кремом (по одной ложке).
  • Всыпьте туда измельченный шоколад.
  • На красивое блюдо выложите один испеченный сырный корж, а сверху почти весь крем (немножко оставьте для боков). Сверху выложите вторую.
  • Поставьте под пресс несколько минут.
  • Готовый пляцок полейте растопленным шоколадом и задекорируйте по своему вкусу.
  • Оставьте пляцок выстояться в холодильнике на 1 ночь.

 

Приготовьте к чаю десерт без выпекания.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська