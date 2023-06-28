Традиционная выпечка храброго юга: пляцок "Херсонская вышиванка" для сладкого стола – видео
28 июня 2023, 20:20Читати новину українською
Источник:ютуб Онишкевичи
Этот особый пляцок имеет очень нежный и утонченный вкус. Приготовьте его хоть раз – и будете хотеть повторить это снова и снова.
Площадка на основе шоколадно-песочных лепешек в сочетании с сыром и нежным кремом с кусочками шоколада производит невероятное впечатление.
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Рецепт пляцка "Херсонская вышиван
- Время: 2,5 години
- Порций: 6
тесто:
– 4 желтка;
– 200 грамм сахара;
– 180 грамм сливочного масла;
– 100 грамм сметаны;
– 10 грамм разрыхлителя;
– 50 грамм какао;
– 450 грамм муки;сырная маса:
– 1 килограмм кисломолочного творога;
– 3 яйца;
– 200 грамм сахара;
– 150 грамм сметаны;
– 40 грамм пудинга;
– цедра лимона по вкусу;белковая масса:
– 4 белка;
– 100 грамм сахара;
– 150 грамм орехов;
– 300 грамм кураги;крем:
– 400 миллилитров молока;
– 100 грамм сахара;
– 16 грамм ванильного сахара;
– 1 упаковка пудинга;
– 180 грамм масла;
– 60 грамм шоколада;глазурь:
– 90 грамм шоколада;
– 2 столовых ложки масла.
Приготовление:
- Сначала необходимо приготовить крем, для этого смешайте два вида сахара: обычный и ванильный.
- Добавьте пудинг и перемешайте.
- Молоко влейте в кастрюлю, добавьте смесь с пудингом и сахаром и перемешайте.
- Поставьте на огонь и помешивая заваривайте массу. Когда масса закипит – уберите из огня.
- Переложите в другую емкость и отставьте охлаждаться.
- Для приготовления теста: к просеянной муке добавьте масло. Протрите эти ингредиенты руками до образования крошки.
- В отдельной посуде соедините желтки с сахаром и смешайте, пока масса не побелеет.
- Добавьте сметану, какао, разрыхлитель и перемешайте.
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Шоколадную массу соедините с мукой.
- Вымешивайте сначала ложкой, затем руками.
- Готовое тесто разделите на четыре части, сформуйте шарики.
- Две большие части отправьте в холодильник, меньше в морозильную камеру.
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Готовим сырную массу: соедините сыр, сахар, яйца, сметану и перебейте блендером до однородности.
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В готовую сырную массу добавьте пудинг и лопаткой перемешайте.
- Для приготовления белкового слоя оставшиеся белки взбейте в пену и добавьте сахар и снова взбейте.
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На пергаменте раскатайте большую часть темного теста (находящуюся в холодильнике) и поставьте в противень, далее выложите половину сырной массы, порезанную на куски курагу, сверху на сухофрукты половину белков, а затем измельченные грецкие орехи.
- Достаньте тесто из морозильной камеры и натрите на грубой терке на площадку.
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Запекайте в духовке при температуре 160 градусов 50 – 60 минут. Повторите эту процедуру с остальной частью оставшихся продуктов. У вас должно получиться два сырника.
- Мягкое масло взбитое до пиков и соедините с заварным кремом (по одной ложке).
- Всыпьте туда измельченный шоколад.
- На красивое блюдо выложите один испеченный сырный корж, а сверху почти весь крем (немножко оставьте для боков). Сверху выложите вторую.
- Поставьте под пресс несколько минут.
- Готовый пляцок полейте растопленным шоколадом и задекорируйте по своему вкусу.
- Оставьте пляцок выстояться в холодильнике на 1 ночь.
Приготовьте к чаю десерт без выпекания.