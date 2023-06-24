Когда нет времени на приготовление, но очень хочется чего-нибудь сладенького, выручит рецепт десерта без выпечки. Легкий в исполнении торт можно приготовить с любой ягодой.
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Рецепт торта без выпечки с клубникой
- Время: 25 минут + 3 часа у холодильнике
- Порций: 8
Соблазнительный десерт / Фото ingmar
Приготовление:
- Ягоды промойте и обсушите.
- Форму для выпечки диаметром 18 сантиметров тонко смажьте сливочным маслом.
- Печенье нужно измельчить в мелкую крошку. Можно это сделать скалкой.
- Добавьте корицу, сахар и масло и хорошо перемешайте. Получившуюся массу выложите на дно формы, прижмите и поставьте в холодильник.
- Взбейте ягоды в блендере, оставив горсть-две для украшения. Добавьте вишневый сок и перемешайте.
- Добавьте просеянную сахарную пудру и сок лимона и еще раз смешайте.
- Желатин залейте небольшим количеством холодной воды, оставьте для набухания.
- Затем поместите желатин в кастрюлю и растворите его на медленном огне.
- В тёплый, но не горячий желатин добавьте столовую ложку сливок и перемешайте до однородности.
- Добавьте в ягодную массу и тщательно перемешайте.
- Добавить оставшиеся сливки, перетертый сыр, снова тщательно перемешайте.
- Вылейте получившуюся массу в форму и поставьте в холодильник на несколько часов.
- Перед подачей украсить оставшимися ягодами. Также для украшения можно использовать взбитые сливки.