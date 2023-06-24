Когда нет времени на приготовление, но очень хочется чего-нибудь сладенького, выручит рецепт десерта без выпечки. Легкий в исполнении торт можно приготовить с любой ягодой.

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Рецепт торта без выпечки с клубникой

Рецепт торта без выпечки с клубникой

Рецепт торта без выпечки с клубникой

Соблазнительный десерт / Фото ingmar

Приготовление:

Ягоды промойте и обсушите.

Форму для выпечки диаметром 18 сантиметров тонко смажьте сливочным маслом.

Печенье нужно измельчить в мелкую крошку. Можно это сделать скалкой .

Добавьте корицу, сахар и масло и хорошо перемешайте. Получившуюся массу выложите на дно формы, прижмите и поставьте в холодильник.

Взбейте ягоды в блендере, оставив горсть-две для украшения. Добавьте вишневый сок и перемешайте.

Добавьте просеянную сахарную пудру и сок лимона и еще раз смешайте.

Желатин залейте небольшим количеством холодной воды, оставьте для набухания.

Затем поместите желатин в кастрюлю и растворите его на медленном огне.

В тёплый, но не горячий желатин добавьте столовую ложку сливок и перемешайте до однородности.

Добавьте в ягодную массу и тщательно перемешайте.

Добавить оставшиеся сливки, перетертый сыр, снова тщательно перемешайте.

Вылейте получившуюся массу в форму и поставьте в холодильник на несколько часов.