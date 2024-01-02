Это заблуждение, что разрыхлитель и пищевая сода являются заменителями. Если в рецепте указана сода или наоборот разрыхлитель, то их нельзя заменять друг другом.
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В чем разница между содой и порошком для выпечки
Что сода, что разрыхлитель используется для приготовления разнообразных блюд. Назначение соды и разрыхлителя одно и то же – делать структуру теста легкой, воздушной, поднимать тесто во время выпечки.
Чудодейственный порошок / Фото unsplash
Что лучше использовать для выпечки
Все зависит от готовящегося десерта или выпечки. Если среди составляющих теста нет кислоты, а температура при которой оно будет выпекаться умеренная, нужно использовать разрыхлитель. Таким образом, сдоба не будет иметь посторонних вкусов.
В случае с содой обычно остается определенный привкус, а разрыхлитель его не дает. Однако важно соблюдать конкретные указания в рецепте, поскольку некоторые рецепты могут потребовать одного или другого средства в зависимости от их уникальных свойств.