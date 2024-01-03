Выйдет дешевле и вкуснее, чем в ресторане: как приготовить грузинские хинкали дома
3 января 2024, 19:41Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Хинкали – идеальная идея для вкусного обеда. Они выглядят непревзойденно и просто восхищают своим вкусом.
Хинкали – популярное блюдо грузинской кухни. Готовится из теста, начиненного мясом, рыбой или овощами и специями.
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Начинки хинкали варьируются в зависимости от местности. Оригинальный рецепт, так называемые хевсурули, состоял только из мясного фарша (баранины или смеси говядины и свинины), лука, перца чили, соли и тмина. Однако в современных рецептах используют петрушку, кориандр, а вместо мяса можно положить грибы, картофель или сыр.
Рецепт хинкали
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 400 грамм говяжьего фарша;
– 1 луковица;
– 500 грамм муки;
– 1 столовая ложка масла;
– специи: соль, перец, свежая петрушка по вкусу.
Приготовление:
- На кондитерскую доску насыпьте муку, щепотку соли и стакан горячей воды.
- Добавьте растительное масло и замесите тесто руками, пока оно не станет мягким и эластичным.
- Выложите мясо в миску, добавьте мелко нарезанный лук, петрушку, соль и перец. Все перемешайте.
- Разделите тесто на две части.
- Каждую часть раскатайте и стаканом вырежьте кружочки.
- Каждый кружочек наполните начинкой в центре и заверните края вверх.
- В большой кастрюле вскипятите слегка подсоленную воду и небольшими порциями добавьте хинкали.
- Готовьте примерно 8 – 9 минут после того, как они всплывут.