Проверенный рецепт теста на пончики от шеф-повара Владимира Ярославского
Румяные пончики с джемом или вареньем будут актуальным деликатесом круглый год, ведь их так любят взрослые и дети.
Источник: инстаграм Владимира Ярославского
Ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился проверенным рецептом теста для домашних пончиков.
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Пончики любят, пожалуй, все. Золотистые, мягкие и с вкусной начинкой пончики по рецепту Владимира Ярославского точно станут вашим коронным блюдом как будничного, так и праздничного стола.
Начинкой для пончиков может быть: заварное ванильное тесто, вареная сгущенка, разнообразные джемы, мармелады и варенье, консервированные ягоды, рожа и мак. Все зависит от ваших предпочтений и вкусов.
Рецепт проверенного теста на пончики
- Слегка подогрейте молоко, добавьте к нему сахар и дрожжи. Чтобы последние активизировались, тщательно разомните все руками и оставьте на 10-15 минут до образования пены.
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Всыпьте половину муки в опару, замесите тесто и оставьте подрастать под пищевой пленкой в теплом месте.
- Когда тесто достаточно поднимется – обомните его и добавьте яйцо и коньяк. Вымешайте тесто до однородного состояния.
- Растопите сливочное масло и теплым добавьте его в тесто, вымешайте и добавьте вторую часть муки и соль. Замесите тесто, при необходимости можно подсыпать мукой. Тесто не должно липнуть к рукам.
- Снова накройте тесто пищевой пленкой и оставьте отдохнуть в теплое место без сквозняков.
- Обомните тесто, сформируйте шарики и выложите их на противень. Немного приплюсните шарики из теста, накройте пищевой пленкой и дайте подойти.
- Разогрейте масло в глубоком сотейнике или кастрюле, температура должна быть не ниже 180 градусов.
- Обжаривайте пончики в масле до золотистой корочки с обеих сторон.
- Выкладывайте пончики на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
- Начините пончики с помощью кондитерского мешка вареньем или другим вашим любимым деликатесом.
- Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Источник: Ярославский Владимир
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