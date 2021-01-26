Румяные пончики с джемом или вареньем будут актуальным деликатесом круглый год, ведь их так любят взрослые и дети.

Источник: инстаграм Владимира Ярославского

Ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился проверенным рецептом теста для домашних пончиков.

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Пончики любят, пожалуй, все. Золотистые, мягкие и с вкусной начинкой пончики по рецепту Владимира Ярославского точно станут вашим коронным блюдом как будничного, так и праздничного стола.

Начинкой для пончиков может быть: заварное ванильное тесто, вареная сгущенка, разнообразные джемы, мармелады и варенье, консервированные ягоды, рожа и мак. Все зависит от ваших предпочтений и вкусов.

Рецепт проверенного теста на пончики

Ингредиенты:

– 250 г молока;

– 1 яйцо;

– 50 г сливочного масла;

– 3 ст. л сахара с горкой;

– 10 г сухих дрожжей (25 г живых);

– щепотка соли;

– 450 г муки;

– 1 ст. л коньяка;

– 500 мл масла для жарки.