Очень вкусное пирожное "Картошка" вы точно полюбили еще в детстве. Айда готовить вкусные лакомства без выпечки вместе с нами!

Источник: Smachno News

Пирожное "Картошка" любят как дети, так и взрослые. Десерт очень легкий в приготовлении, поэтому вы можете готовить его вместе с малышами.

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На приготовление пирожных без выпечки вам нужно минимум времени, а простые ингредиенты точно найдутся у вас на кухне. Минимум времени и сладкий десерт уже на вашем столе!

Как приготовить пирожные "Картошка" дома без выпечки

Ингредиенты:

– 300 г печенья с топленым молоком

– 2 ст. л какао;

– 50 г сливочного масла;

– 200 г сгущенного молока.