Пирожное картошка с печеньем: простой рецепт вкусного десерта
Очень вкусное пирожное "Картошка" вы точно полюбили еще в детстве. Айда готовить вкусные лакомства без выпечки вместе с нами!
Источник: Smachno News
Пирожное "Картошка" любят как дети, так и взрослые. Десерт очень легкий в приготовлении, поэтому вы можете готовить его вместе с малышами.
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На приготовление пирожных без выпечки вам нужно минимум времени, а простые ингредиенты точно найдутся у вас на кухне. Минимум времени и сладкий десерт уже на вашем столе!
Как приготовить пирожные "Картошка" дома без выпечки
- Тщательно измельчите печенье в крошку, можно использовать как скалку, так и блендер.
- Растопите сливочное масло на паровой бане или в микроволновке. Добавьте масло вместе со сгущенным молоком к печенью и тщательно перемешайте массу до однородной консистенции.
- Влажными руками сформируйте пирожные и придайте ему формы картофеля.
- Готовое пирожное обваляйте в какао и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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