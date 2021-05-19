Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом домашних хлебцев с прованскими травами, которые вы с легкостью можете приготовить дома.

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Подавайте хлебцы к столу с разнообразными намазками или лакомьтесь ими с чаем.

Рецепт домашних хлебцев

  1. Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
  2. Смешайте муку с солью и прованскими травами.
  3. Налейте в муку воду и подсолнечное масло и замесите однородное тесто.
  4. Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте его на часок отдохнуть.
  5. Разделите тесто на кусочки размером с грецкий орех. Раскатайте кусочки теста тонким слоем.
  6. Переложите тесто на противень и выпекайте хлебцы в духовке, разогретой до 180 градусов, 5 – 10 минут. Приятного аппетита!

Рецепт приготовления домашних хлебцев – видео:

 