Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом домашних хлебцев с прованскими травами, которые вы с легкостью можете приготовить дома.
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Подавайте хлебцы к столу с разнообразными намазками или лакомьтесь ими с чаем.
Рецепт домашних хлебцев
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- Смешайте муку с солью и прованскими травами.
- Налейте в муку воду и подсолнечное масло и замесите однородное тесто.
- Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте его на часок отдохнуть.
- Разделите тесто на кусочки размером с грецкий орех. Раскатайте кусочки теста тонким слоем.
- Переложите тесто на противень и выпекайте хлебцы в духовке, разогретой до 180 градусов, 5 – 10 минут. Приятного аппетита!
Рецепт приготовления домашних хлебцев – видео: