Украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного и легкого в приготовлении десерта, который можно приготовить дома самостоятельно.

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Добавьте к десерту любимые ягоды и лакомьтесь ним вместе с родными, ведь это не только полезно, но и вкусно.

Рецепт творожно-ягодного десерта

  1. Замочите желатин водой, оставьте его набухать на 5 – 10 минут.
  2. Перетрите творог через мелкое сито, чтобы не было комочков.
  3. Смешайте молоко, сахар, кукурузный крахмал и поставьте на плиту. При постоянном помешивании доведите смесь до кипения и прокипятите 30 секунд.
  4. Добавьте набухший желатин и перемешайте до однородной консистенции. Соедините с творогом и ягодными пюре и перемешайте до однородного состояния.
  5. Жирные сливки взбейте миксером до мягких пиков и соедините с творожной массой.
  6. Разложите крем по стаканам или формочкам и отправьте в холодильник на 2 часа.
  7. Задекорируйте десерт клубникой и посыпьте сахарной пудрой перед подачей к столу. Приятного аппетита!

Рецепт творожно-ягодного десерта от кондитерки Лизы Глинской:

 