Украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного и легкого в приготовлении десерта, который можно приготовить дома самостоятельно.
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Добавьте к десерту любимые ягоды и лакомьтесь ним вместе с родными, ведь это не только полезно, но и вкусно.
Рецепт творожно-ягодного десерта
- Замочите желатин водой, оставьте его набухать на 5 – 10 минут.
- Перетрите творог через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- Смешайте молоко, сахар, кукурузный крахмал и поставьте на плиту. При постоянном помешивании доведите смесь до кипения и прокипятите 30 секунд.
- Добавьте набухший желатин и перемешайте до однородной консистенции. Соедините с творогом и ягодными пюре и перемешайте до однородного состояния.
- Жирные сливки взбейте миксером до мягких пиков и соедините с творожной массой.
- Разложите крем по стаканам или формочкам и отправьте в холодильник на 2 часа.
- Задекорируйте десерт клубникой и посыпьте сахарной пудрой перед подачей к столу. Приятного аппетита!
Рецепт творожно-ягодного десерта от кондитерки Лизы Глинской: