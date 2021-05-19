Відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом домашніх хлібців з прованськими травами, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Подавайте хлібці до столу з різноманітними намазками або ласуйте ними з чаєм.

Рецепт домашніх хлібців

  1. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
  2. Змішайте борошно з сіллю та прованськими травами.
  3. Влийте до борошна води та олії й замісіть однорідне тісто.
  4. Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть його на годинку відпочити.
  5. Розділіть тісто на шматочки розміром з волоський горіх. Розкачайте шматочки тіста тонким шаром.
  6. Перекладіть тісто на деко та випікайте хлібці в духовці розігрітій до 180 градусів 5 – 10 хвилин. Смачного!

Рецепт приготування домашніх хлібців – відео:

 