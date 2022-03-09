Хлеботерапия: домашняя паляница на закваске без долгого вымешивания

Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился рецептом домашнего хлеба без трудоемкого вымешивания. Мука, цельнозерновая или высшего сорта, – на ваше усмотрение.

Для этого хлеба можно использовать закваску либо бигу или пулиш (опару). Рецепт не предполагает долгого вымешивания, однако пару особых манипуляций вам придется освоить.

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Хлеб на закваске без вымешивания

Ингредиенты:

400 граммов пшеничной муки;

вода:

– 310 миллилитров – для цельнозерновой муки;

– 270 миллилитров – для муки высшего сорта;

– 310 миллилитров – для цельнозерновой муки; – 270 миллилитров – для муки высшего сорта; 8 – 9 граммов соли;

80 граммов любой закваски или опары.

Приготовление:

Тщательно просейте муку, чтобы не было комков.

Влейте в муку воду и оставьте смесь на 1 – 2 часа, чтобы произошел аутолиз – клейковина набухла и начала действовать. Тогда работать с тестом будет легче.

Добавьте закваску и перемешайте тесто, но особым образом: берите мокрыми руками край теста, немного выягивайте его и перекладывайте на противоположный край. Так нужно сделать со всех сторон несколько раз.

Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на полчаса. Тесто будет жидким – не пугайтесь этого.

Добавьте соль и снова "вытяните" тесто несколько раз. Снова накройте пленкой и оставьте на 60 минут в теплом месте.

Подденьте тесто снизу по центру, поднимите из миски – оно будет тянуться, а вы подворачивайте его края к середине. То же сделайте снова, вернув тесто на 90 градусов. На видео Владимир Ярославский показывает, как правильно подворачивать тесто:

Оставьте его на 45 минут, далее повторите этот процесс еще дважды.

Когда тесто подошло, начинаем формировать его для выпечки: поверхность столешницы посыпьте мукой, положите тесто и сверните все в рулет вдоль, далее поперек, залепляя края.

Положите тесто в глубокую посуду, которую предварительно накройте полотенцем. Посыпьте мукой и дайте постоять 40-45 минут.

Разогрейте духовку до 250 градусов вместе с формой для выпечки – чугунной гусятницей или кастрюлей. Осторожно переместите тесто на пищевой пергамент и выложите вместе с ним в кастрюлю. Накройте крышкой и выпекайте 30 минут.

Снимите крышку и выпекайте еще 20 минут, уменьшив огонь до 200 градусов.

Готовый хлеб охладите на решетке и подавайте на стол.

Приятного аппетита!