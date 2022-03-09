Для цього хліба можна використати біґу або пуліш (опари) та приступати до справжньої терапії з тістом. Адже цей рецепт не потребує важкого вимішування тіста, але у ньому є свій особливий процес з виробом.

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Хліб на заквасці без замісу

Інгредієнти:

– 400 грамів борошна

– вода:

310 мілілітрів для цільнозернового борошна;

270 мілілітрів для пшеничного борошна;

– 8 – 9 грамів солі

– 80 грамів будь-якої закваски чи опари.

Приготування:

Ретельно просійте борошно, щоб не було грудочок.

До борошна налийте воду та залишіть суміш на 1 – 2 години, щоб відбувся процес набухання (аутоліз) та клітковина почала діяти. Таким чином працювати з тістом буде легше.

Додайте закваску та перемішайте тісто, але особливим чином: беремо мокрими руками край тіста, трохи витягуємо його і перекладаємо його на протилежний край. Так потрібно зробити з усіх боків кілька разів.

Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть його на пів години. Тісто досить рідке – не лякайтеся.

Додайте сіль і знову "витягуємо" усе тісто декілька разів.Знову накрийте шаром плівки та залишіть на 60 хвилин у теплому місці.

Візьміть тісто по центру, підніміть з миски (воно тягнеться і ми підгортаємо його нижні краї в середину). І теж саме робимо ще раз розгорнув тісто на 90 градусів. На відео Володимир Ярославський показує, як правильно підгортати тісто:

Залишіть його на 45 хвилин, далі повторіть цей процес ще 2 рази.

Коли тісто підійшло, починаємо формувати його для випікання: поверхню стільниці посипте борошном, покладіть тісто і згорніть все в рулет повздовж, далі поперек, заліплюючи краї.

Покладіть тісто в глибокий посуд, який попередньо накрийте рушником. Посипте борошном та дайте постояти 40 – 45 хвилин.

Розігрійте духовку до 250 градусів разом з формою для випікання: гусятниця або чавунна каструля. Обережно перекладіть тісто на харчовий пергамент та з ним викладіть в каструлю. Накрийте кришкою та випікайте 30 хвилин.

Зніміть кришку та випікайте ще 20 хвилин зменшивши вогонь до 200 градусів.

Готовий хліб охолодіть на решітці та подавайте до столу.

Смачного!