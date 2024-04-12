Удастся даже без желатина: готовим фантастический холодец из курицы
12 апреля 2024, 19:42Читати новину українською
Источник:filozofia smaku
Вкусный холодец из курицы можно сделать даже без желатина. Просто воспользуйтесь этим простым пошаговым рецептом.
Такой холодец точно станет украшением вашего стола. Вполне вероятно, что он исчезнет с него первым.
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Рецепт холодца из курицы
- Время: 2 часа
- Порций: 4
– 400 граммов куриных лапок;
– 600 граммов крыльев;
– 1 морковь;
– половина корня петрушки;
– небольшой кусочек сельдерея;
– 5 сантиметров лука-порея;
– 2 лавровых листа;
– 3 горошины душистого перца;
– соль по вкусу;
– сушеный майоран по вкусу.
Приготовление:
- В кастрюлю положите вымытые и очищенные лапки. Проварите их 1 – 2 минуты в кипятке.
- Очистите лапки от пленки и выложите в кастрюлю.
- Добавьте лук-порей, лавровый лист и душистый перец и крылышки.
- Залейте примерно 1,5 – 1,8 литрами холодной воды, чтобы она полностью покрыла мясо.
- Доведите до кипения, после чего варите на медленном огне 1 – 1,5 часа.
- Выньте крылышки щипцами и выложите на доску. Добавьте в бульон очищенные и порезанные на 3 – 4 части овощи. Продолжайте варить еще 45 – 60 минут.
- Приправьте солью и сушеным майораном.
- Куриное мясо отделите от кожи и костей.
- В салатники или специальную посуду для холодца выложите мясо, залейте бульоном и поставьте в холодильник до застывания.