Поэтому если вы хотите лакомиться этой зеленью, советуем выращивать ее собственноручно. Семена черемши продаются в свободном доступе.
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Салат из черемши с яйцом
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Яйца отварите вкрутую в течение 10 минут после закипания. Затем охладите их, почистите и разделите на желтки и белки.
- В салатник выложите фету и желтки. Измельчите их вилкой. Белки порежьте мелкими кубиками и добавьте в салатник.
- Черемшу хорошо промойте, отрежьте хвостики. Нарежьте на свой вкус и положите в салатник к остальным ингредиентам.
- Добавьте сметану, майонез, соль и все хорошо перемешайте.