Такий холодець точно стане окрасою вашого столу. Цілком ймовірно, що він зникне з нього першим.

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Рецепт холодцю з курки

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. У каструлю покладіть вимиті та очищені лапки. Проваріть їх 1 – 2 хвилини в окропі.
  2. Почистьте лапки від плівки та викладіть у каструлю.
  3. Додайте цибулю-порей, лавровий лист і запашний перець та крильця.
  4. Залийте приблизно 1,5 – 1,8 літрами холодної води, щоб вона повністю покрила м'ясо.
  5. Доведіть до кипіння, після чого варіть на повільному вогні 1 – 1,5 години.
  6. Вийміть крильця щипцями та викладіть на дошку. Додайте в бульйон очищені та порізані на 3 – 4 частини овочі. Продовжуйте варити ще 45 – 60 хвилин.
  7. Приправте сіллю та сушеним майораном.
  8. Куряче м'ясо відокремте від шкіри та кісток.
  9. У салатники або спеціальний посуд для холодцю викладіть м'ясо, залийте бульйоном та поставте у холодильник до застигання.