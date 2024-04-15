Исчезнет со стола за минуту: элементарный рецепт холодца в мультиварке
15 апреля 2024, 17:30Читати новину українською
Источник:Shuba
Холодец очень просто приготовить в мультиварке. Обязательно попробуйте - вам понравится.
Фактически все сделает мультиварка. Вы только будете наслаждаться результатом.
Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами
Рецепт холодца в мультиварке
- Время: 5 часов
- Порций: 6
– 2 свиные ножки;
– 500 граммов курятины;
– 500 граммов свинины;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 5 горошин черного перца;
– 4 зубчика чеснока;
– соль по вкусу;
– 1 лавровый лист. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготовление:
- Свиные ножки почистите, помойте, залейте водой и оставьте на 1 час.
- Мясо также помойте, нарежьте кусочками и положите в чашу мультиварки. Добавьте вымоченные свиные ножки, очищенный лук, морковь, горошины перца и соль.
- Залейте водой, чтобы она покрывала мясо на 2 – 3 сантиметра. Закройте крышку и поставьте режим "Тушение" на 5 часов.
- Затем достаньте ножки и мясо. Нарежьте его небольшими кусочками. Разложите мясо и пропущенный через пресс чеснок по формам для холодца. Залейте процеженным бульоном, украсьте кружочками вареной моркови.
- Оставьте холодец при комнатной температуре, чтобы он остыл, а затем поместите в холодильник до полного застывания. Лучше это сделать на ночь.