Фактически все сделает мультиварка. Вы только будете наслаждаться результатом.

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Рецепт холодца в мультиварке

  • Время: 5 часов
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Свиные ножки почистите, помойте, залейте водой и оставьте на 1 час.
  2. Мясо также помойте, нарежьте кусочками и положите в чашу мультиварки. Добавьте вымоченные свиные ножки, очищенный лук, морковь, горошины перца и соль.
  3. Залейте водой, чтобы она покрывала мясо на 2 – 3 сантиметра. Закройте крышку и поставьте режим "Тушение" на 5 часов.
  4. Затем достаньте ножки и мясо. Нарежьте его небольшими кусочками. Разложите мясо и пропущенный через пресс чеснок по формам для холодца. Залейте процеженным бульоном, украсьте кружочками вареной моркови.
  5. Оставьте холодец при комнатной температуре, чтобы он остыл, а затем поместите в холодильник до полного застывания. Лучше это сделать на ночь.