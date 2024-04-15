Фактически все сделает мультиварка. Вы только будете наслаждаться результатом.
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Рецепт холодца в мультиварке
- Время: 5 часов
- Порций: 6
Приготовление:
- Свиные ножки почистите, помойте, залейте водой и оставьте на 1 час.
- Мясо также помойте, нарежьте кусочками и положите в чашу мультиварки. Добавьте вымоченные свиные ножки, очищенный лук, морковь, горошины перца и соль.
- Залейте водой, чтобы она покрывала мясо на 2 – 3 сантиметра. Закройте крышку и поставьте режим "Тушение" на 5 часов.
- Затем достаньте ножки и мясо. Нарежьте его небольшими кусочками. Разложите мясо и пропущенный через пресс чеснок по формам для холодца. Залейте процеженным бульоном, украсьте кружочками вареной моркови.
- Оставьте холодец при комнатной температуре, чтобы он остыл, а затем поместите в холодильник до полного застывания. Лучше это сделать на ночь.