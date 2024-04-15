Фактично все зробить мультиварка. Ви лише будете насолоджуватися результатом.
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Рецепт холодцю в мультичарці
- Час: 5 годин
- Порцій: 6
Приготування:
- Свинячі ніжки почистьте, помийте, залийте водою і залиште на 1 годину.
- М'ясо також помийте, наріжте шматочками та покладіть у чашу мультиварки. Додайте вимочені свинячі ніжки, очищену цибулю, моркву, горошини перцю і сіль.
- Залийте водою, щоб вона покривала м'ясо на 2 – 3 сантиметри. Закрийте кришку і поставте режим "Тушкування" на 5 годин.
- Потім дістаньте ніжки та м'ясо. Наріжте його невеликими шматочками. Розкладіть м'ясо і пропущений через прес часник по формах для холодцю. Залийте процідженим бульйоном, прикрасьте кружальцями вареної моркви.
- Залиште холодець при кімнатній температурі, щоб він охолонув, а потім помістіть у холодильник до повного застигання. Краще це зробити на ніч.