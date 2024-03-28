Нежное мясо в студене манит своим вкусом и побуждает потянуться за очередной порцией. Кроме того, если подать его в необычном, пасхальном варианте, то он соблазняет не только вкусом, но и волшебным видом.
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Холодец
- Время: 4 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Острым ножом аккуратно проткните узкий конец каждого яйца, сделав небольшое отверстие. Аккуратно удалите яичный белок и желток, затем залейте пустые скорлупы горячей водой.
- В большой кастрюле отварите курицу с овощами и специями на медленном огне.
- Когда мясо станет мягким, достаньте его и дайте остыть.
- Отвар процедите через ситечко.
- В остывший бульон всыпьте желатин (8 столовых ложек на литр жидкости) и тщательно перемешайте.
- Охлажденное мясо нарежьте небольшими кубиками.
- Добавьте сваренную и мелко нарезанную морковь, свежую петрушку, отцеженный горошек и консервированную кукурузу.
- Аккуратно перемешайте все ингредиенты.
- Залейте всю смесь желатином.
- Наполните яйца холодцом и поставьте в холодильник.
- Дождитесь полного застывания.
- Перед подачей очистите блюдо от яичной скорлупы и красиво разложите их на блюде.