Нежное мясо в студене манит своим вкусом и побуждает потянуться за очередной порцией. Кроме того, если подать его в необычном, пасхальном варианте, то он соблазняет не только вкусом, но и волшебным видом.

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Холодец

  • Время: 4 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Острым ножом аккуратно проткните узкий конец каждого яйца, сделав небольшое отверстие. Аккуратно удалите яичный белок и желток, затем залейте пустые скорлупы горячей водой.
  2. В большой кастрюле отварите курицу с овощами и специями на медленном огне.
  3. Когда мясо станет мягким, достаньте его и дайте остыть.
  4. Отвар процедите через ситечко.
  5. В остывший бульон всыпьте желатин (8 столовых ложек на литр жидкости) и тщательно перемешайте.
  6. Охлажденное мясо нарежьте небольшими кубиками.
  7. Добавьте сваренную и мелко нарезанную морковь, свежую петрушку, отцеженный горошек и консервированную кукурузу.
  8. Аккуратно перемешайте все ингредиенты.
  9. Залейте всю смесь желатином.
  10. Наполните яйца холодцом и поставьте в холодильник.
  11. Дождитесь полного застывания.
  12. Перед подачей очистите блюдо от яичной скорлупы и красиво разложите их на блюде.