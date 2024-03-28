Нежное мясо в студене манит своим вкусом и побуждает потянуться за очередной порцией. Кроме того, если подать его в необычном, пасхальном варианте, то он соблазняет не только вкусом, но и волшебным видом.

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Холодец

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 8 яиц;

– 200 грамм филе птицы;

– 1 литр воды;

– 30 граммов желатина;

– 100 грамм консервированного горошка;

– 80 грамм консервированной кукурузы;

– горсть мелко нарезанной петрушки;

– перец и соль по вкусу.

Приготовление:

Острым ножом аккуратно проткните узкий конец каждого яйца, сделав небольшое отверстие. Аккуратно удалите яичный белок и желток, затем залейте пустые скорлупы горячей водой. В большой кастрюле отварите курицу с овощами и специями на медленном огне. Когда мясо станет мягким, достаньте его и дайте остыть. Отвар процедите через ситечко. В остывший бульон всыпьте желатин (8 столовых ложек на литр жидкости) и тщательно перемешайте. Охлажденное мясо нарежьте небольшими кубиками. Добавьте сваренную и мелко нарезанную морковь, свежую петрушку, отцеженный горошек и консервированную кукурузу. Аккуратно перемешайте все ингредиенты. Залейте всю смесь желатином. Наполните яйца холодцом и поставьте в холодильник. Дождитесь полного застывания. Перед подачей очистите блюдо от яичной скорлупы и красиво разложите их на блюде.

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