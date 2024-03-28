Ніжне м'ясо в холодці вабить своїм смаком і спонукає потягнутися за черговою порцією. Крім того, якщо подати його у незвичайному, пасхальному варіанті, то він спокушає не лише смаком, а й чарівним виглядом.

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Холодець

  • Час: 4 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Гострим ножем акуратно проткніть вузький кінець кожного яйця, зробивши невеликий отвір. Акуратно видаліть яєчний білок і жовток, потім залийте порожні шкаралупи гарячою водою.
  2. У великій каструлі відваріть курку з овочами та спеціями на повільному вогні.
  3. Коли м’ясо стане м’яким, дістаньте його і дайте охолонути.
  4. Відвар процідіть через ситечко.
  5. В остиглий бульйон всипте желатин (8 столових ложок на літр рідини) і ретельно перемішайте.
  6. Охолоджене м'ясо наріжте невеликими кубиками.
  7. Додайте зварену і дрібно нарізану моркву, свіжу петрушку, відціджений горошок і консервовану кукурудзу.
  8. Акуратно перемішайте всі інгредієнти.
  9. Залийте всю суміш желатином.
  10. Наповніть яйця холодцем та поставте в холодильник.
  11. Дочекайтеся повного застигання.
  12. Перед подачею очистіть страву від яєчної шкаралупи і красиво розкладіть їх на блюді.