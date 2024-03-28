Ніжне м'ясо в холодці вабить своїм смаком і спонукає потягнутися за черговою порцією. Крім того, якщо подати його у незвичайному, пасхальному варіанті, то він спокушає не лише смаком, а й чарівним виглядом.
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Холодець
- Час: 4 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Гострим ножем акуратно проткніть вузький кінець кожного яйця, зробивши невеликий отвір. Акуратно видаліть яєчний білок і жовток, потім залийте порожні шкаралупи гарячою водою.
- У великій каструлі відваріть курку з овочами та спеціями на повільному вогні.
- Коли м’ясо стане м’яким, дістаньте його і дайте охолонути.
- Відвар процідіть через ситечко.
- В остиглий бульйон всипте желатин (8 столових ложок на літр рідини) і ретельно перемішайте.
- Охолоджене м'ясо наріжте невеликими кубиками.
- Додайте зварену і дрібно нарізану моркву, свіжу петрушку, відціджений горошок і консервовану кукурудзу.
- Акуратно перемішайте всі інгредієнти.
- Залийте всю суміш желатином.
- Наповніть яйця холодцем та поставте в холодильник.
- Дочекайтеся повного застигання.
- Перед подачею очистіть страву від яєчної шкаралупи і красиво розкладіть їх на блюді.