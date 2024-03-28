Ніжне м'ясо в холодці вабить своїм смаком і спонукає потягнутися за черговою порцією. Крім того, якщо подати його у незвичайному, пасхальному варіанті, то він спокушає не лише смаком, а й чарівним виглядом.

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Холодець

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 8 яєць;

– 200 грамів філе птиці;

– 1 літр води;

– 30 грамів желатину;

– 100 грамів консервованого горошку;

– 80 грамів консервованої кукурудзи;

– жменя дрібно нарізаної петрушки;

– перець і сіль до смаку.

Приготування:

Гострим ножем акуратно проткніть вузький кінець кожного яйця, зробивши невеликий отвір. Акуратно видаліть яєчний білок і жовток, потім залийте порожні шкаралупи гарячою водою. У великій каструлі відваріть курку з овочами та спеціями на повільному вогні. Коли м’ясо стане м’яким, дістаньте його і дайте охолонути. Відвар процідіть через ситечко. В остиглий бульйон всипте желатин (8 столових ложок на літр рідини) і ретельно перемішайте. Охолоджене м'ясо наріжте невеликими кубиками. Додайте зварену і дрібно нарізану моркву, свіжу петрушку, відціджений горошок і консервовану кукурудзу. Акуратно перемішайте всі інгредієнти. Залийте всю суміш желатином. Наповніть яйця холодцем та поставте в холодильник. Дочекайтеся повного застигання. Перед подачею очистіть страву від яєчної шкаралупи і красиво розкладіть їх на блюді.

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