Удивите гостей на праздники: как приготовить холодец в форме яйца
28 марта 2024, 06:23Читати новину українською
Источник:Pysznosci
Холодец - привычное блюдо на праздничных столах. На Пасху стоит подать его особым образом.
Нежное мясо в студене манит своим вкусом и побуждает потянуться за очередной порцией. Кроме того, если подать его в необычном, пасхальном варианте, то он соблазняет не только вкусом, но и волшебным видом.
Интересно Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ "Водный Мир"
Холодец
- Время: 4 часа
- Порций: 6
– 8 яиц;
– 200 грамм филе птицы;
– 1 литр воды;
– 30 граммов желатина;
– 100 грамм консервированного горошка;
– 80 грамм консервированной кукурузы;
– горсть мелко нарезанной петрушки;
– перец и соль по вкусу.
Приготовление:
- Острым ножом аккуратно проткните узкий конец каждого яйца, сделав небольшое отверстие. Аккуратно удалите яичный белок и желток, затем залейте пустые скорлупы горячей водой.
- В большой кастрюле отварите курицу с овощами и специями на медленном огне.
- Когда мясо станет мягким, достаньте его и дайте остыть.
- Отвар процедите через ситечко.
- В остывший бульон всыпьте желатин (8 столовых ложек на литр жидкости) и тщательно перемешайте.
- Охлажденное мясо нарежьте небольшими кубиками.
- Добавьте сваренную и мелко нарезанную морковь, свежую петрушку, отцеженный горошек и консервированную кукурузу.
- Аккуратно перемешайте все ингредиенты.
- Залейте всю смесь желатином.
- Наполните яйца холодцом и поставьте в холодильник.
- Дождитесь полного застывания.
- Перед подачей очистите блюдо от яичной скорлупы и красиво разложите их на блюде.