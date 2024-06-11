Название "холодник" происходит от слова "холод", что указывает как на способ приготовления блюда без значительной тепловой обработки, так и на способ подачи – блюдо необходимо охладить перед тем, как поставить на стол. В Украине холодник традиционно готовят только летом.
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Рецепт холодника
- Время: 25 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Начните с подготовки ингредиентов. Промойте свеклу и отварите ее от 1 до 1,5 часа, или запеките в духовке, завернув в фольгу, при температуре 200 градусов в течение 30 – 40 минут. После приготовления дайте свекле остыть, а затем натрите ее на терке.
- Отварите яйца до твердого состояния, обычно это занимает 10 минут после закипания.
- Почистите и нарежьте их на средние кубики.
- Переложите натертую свеклу в большую миску, добавьте воду, кефир и нарезанные яйца.
- Добавьте соль, перец, измельченный чеснок по вкусу и хорошо перемешайте.
- Промойте зелень, высушите ее на бумажных полотенцах, измельчите и добавьте в миску с остальными ингредиентами.
- Промойте огурцы, по желанию почистите от кожуры, нарежьте кубиками или натрите на терке, добавьте к остальным компонентам.
- Отставьте готовое блюдо в холодильник примерно на час, после чего подавайте охлажденным.