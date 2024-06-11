Назва "холодник" походить від слова "холод", що вказує як на спосіб приготування страви без значної теплової обробки, так і на спосіб подачі – страву необхідно охолодити перед тим, як поставити на стіл. В Україні холодник традиційно готують тільки влітку.
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Рецепт холодника
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Почніть з підготовки інгредієнтів. Промийте буряк і відваріть його від 1 до 1,5 години, або запечіть у духовці, загорнувши в фольгу, при температурі 200 градусів впродовж 30 – 40 хвилин. Після приготування дайте буряку охолонути, а потім натріть його на тертці.
- Відваріть яйця до твердого стану, зазвичай це займає 10 хвилин після закипання.
- Почистіть і наріжте їх на середні кубики.
- Перекладіть натертий буряк у велику миску, додайте воду, кефір і нарізані яйця.
- Додайте сіль, перець, подрібнений часник до смаку і добре перемішайте.
- Промийте зелень, висушіть її на паперових рушниках, подрібніть і додайте до миски з іншими інгредієнтами.
- Промийте огірки, за бажанням почистіть від шкірки, наріжте кубиками або натріть на тертці, додайте до інших компонентів.
- Відставте готову страву в холодильник приблизно на годину, після чого подавайте охолодженим.