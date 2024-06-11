Не окрошкой единой: приготовьте украинский старинный суп холодник из украинской старины
11 июня 2024, 06:34Читати новину українською
Источник:Апостроф
Холодник – это вариант борща, который подается холодным. Это овощное блюдо готовится на основе свекольного отвара или хлебного кваса и приправляется различными специями. Это одно из ключевых блюд литовской кухни, где его называют "холодный борщ".
Название "холодник" происходит от слова "холод", что указывает как на способ приготовления блюда без значительной тепловой обработки, так и на способ подачи – блюдо необходимо охладить перед тем, как поставить на стол. В Украине холодник традиционно готовят только летом.
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Рецепт холодника
- Время: 25 минут
- Порций: 6
– 350 грамм отваренной свеклы;
– 1 литр кефира;
– 250 миллилитров холодной воды;
– 350 грамм свежих огурцов;
– 30 грамм укропа;
– 30 грамм зеленого лука;
– 2 – 3 дольки чеснока;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– 2 – 3 вареных яиц.
Приготовление:
- Начните с подготовки ингредиентов. Промойте свеклу и отварите ее от 1 до 1,5 часа, или запеките в духовке, завернув в фольгу, при температуре 200 градусов в течение 30 – 40 минут. После приготовления дайте свекле остыть, а затем натрите ее на терке.
- Отварите яйца до твердого состояния, обычно это занимает 10 минут после закипания.
- Почистите и нарежьте их на средние кубики.
- Переложите натертую свеклу в большую миску, добавьте воду, кефир и нарезанные яйца.
- Добавьте соль, перец, измельченный чеснок по вкусу и хорошо перемешайте.
- Промойте зелень, высушите ее на бумажных полотенцах, измельчите и добавьте в миску с остальными ингредиентами.
- Промойте огурцы, по желанию почистите от кожуры, нарежьте кубиками или натрите на терке, добавьте к остальным компонентам.
- Отставьте готовое блюдо в холодильник примерно на час, после чего подавайте охлажденным.