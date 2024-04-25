Самое красивое блюдо на Пасху: пошаговый видеорецепт сочной мясной косы
25 апреля 2024, 20:07Читати новину українською
Источник:Dorfrezepte
На Пасху всегда хочется приготовить что-то особенное. Хорошим вариантом является коса из свинины.
Это красивое блюдо станет украшением праздничного стола или пасхальной корзины. Обязательно попробуйте приготовить его по этому рецепту.
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Коса из мяса на Пасху
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм свинины;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,25 чайной ложки перца;
– 400 граммов бекона;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 1 головка чеснока;
– 1 веточка розмарина;
– кетчуп по вкусу.
Приготовление:
- Разрежьте мясо пополам вдоль, а каждую половинку – еще на 3 полоски. Посолите и поперчите, равномерно распределите специи по всей поверхности мяса.
- Выложите 3 полоски на длинную доску, а сверху на каждую – ленту из бекона. Закрепите один конец будущей косы кухонным шпагатом. Заплетите косу и закрепите кухонным шпагатом второй конец. Так же сделайте со вторыми тремя полосками.
- Растопите на сковороде сливочное масло, влейте растительное масло и выложите чеснок и розмарин. Через 2 минуты выложите мясные косички. Обжаривайте с каждой стороны до золотисто-коричневой корочки.
- Выложите косички в форму для запекания и полейте жиром, в котором они жарились. Смажьте сверху кетчупом, плотно накройте форму фольгой и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 – 25 минут.