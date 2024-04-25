Ця гарна страва стане окрасою святкового столу чи великоднього кошика. Обов'язково спробуйте приготувати її за цим рецептом.
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Коса з м'яса на Великдень
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розріжте м'ясо навпіл уздовж, а кожну половинку – ще на 3 смужки. Посоліть і поперчіть, рівномірно розподіліть спеції по всій поверхні м'яса.
- Викладіть 3 смужки на довгу дошку, а зверху на кожну – стрічку з бекону. Закріпіть один кінець майбутньої коси кухонним шпагатом. Заплетіть косу та закріпіть кухонним шпагатом другий кінець. Так само зробіть з другими трьома смужками.
- Розтопіть на пательні масло, влийте олію та викладіть часник і розмарин. За 2 хвилини викладіть м'ясні косички. Обсмажуйте з кожного боку до золотаво-коричневої скоринки.
- Викладіть косички у форму для запікання та полийте жиром, у якому вони смажилися. Змастіть зверху кетчупом, щільно накрийте форму фольгою та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 25 хвилин.