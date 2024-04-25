Ця гарна страва стане окрасою святкового столу чи великоднього кошика. Обов'язково спробуйте приготувати її за цим рецептом.

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Коса з м'яса на Великдень

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинини;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 0,25 чайної ложки перцю;

– 400 грамів бекону;

– 1 столова ложка олії;

– 1 столова ложка масла;

– 1 голівка часнику;

– 1 гілочка розмарину;

– кетчуп до смаку.

Приготування:

Розріжте м'ясо навпіл уздовж, а кожну половинку – ще на 3 смужки. Посоліть і поперчіть, рівномірно розподіліть спеції по всій поверхні м'яса. Викладіть 3 смужки на довгу дошку, а зверху на кожну – стрічку з бекону. Закріпіть один кінець майбутньої коси кухонним шпагатом. Заплетіть косу та закріпіть кухонним шпагатом другий кінець. Так само зробіть з другими трьома смужками. Розтопіть на пательні масло, влийте олію та викладіть часник і розмарин. За 2 хвилини викладіть м'ясні косички. Обсмажуйте з кожного боку до золотаво-коричневої скоринки. Викладіть косички у форму для запікання та полийте жиром, у якому вони смажилися. Змастіть зверху кетчупом, щільно накрийте форму фольгою та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 25 хвилин.

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