Блюдо, которое стоит аплодисментов: готовим хорватские блины с ветчиной и сыром
22 мая 2024, 14:59Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Хорватские блины в панировке обязательно должны стать вашим любимым блюдом. В этом рецепте начинкой является ветчина и сыр, но вы можете менять ее на свой вкус.
В частности, прекрасно подойдут к блинам грибы. Также начинка может быть сладкой – клубника, вишни, творог и тому подобное.
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Хорватские блинчики с начинкой
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 500 миллилитров молока;
– 3 яйца;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1,5 стакана муки;
– 2 – 3 столовые ложки масла;
– щепотка соли;
– масло по вкусу.
Начинка:
– 150 граммов ветчины;
– 250 граммов сыра;
– 100 граммов сыра Филадельфия, сырного соуса или майонеза;
– 150 граммов грибов.
Панировка:
– 4 яйца;
– 250 граммов панировочных сухарей.
Смотрите, как готовить хорватские блины: видео
Приготовление:
- Яйца соедините с сахаром и солью. Всыпьте половину от общей массы просеянной муки. Хорошо перемешайте венчиком и влейте немного едва теплого молока.
- Всыпьте остаток просеянной муки, перемешайте и влейте молоко, которое осталось. В конце добавьте масло, перемешайте и оставьте тесто на 15 минут отдохнуть.
- Обжарьте блины на среднем огне примерно 3 – 5 минут с каждой стороны.
- Каждый блинчик смажьте намазкой, выложите нарезанные ветчину, грибы и натертый сыр, после чего закрутите блинчик.
- Для кляра взбейте яйца с солью. Обваляйте каждый блинчик в яйце, а затем – в панировочных сухарях. Повторите это действие еще раз.
- Обжарьте блины до золотой корочки 5 – 7 мин с каждой стороны.