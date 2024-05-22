Блюдо, которое стоит аплодисментов: готовим хорватские блины с ветчиной и сыром

Хорватские блины в панировке обязательно должны стать вашим любимым блюдом. В этом рецепте начинкой является ветчина и сыр, но вы можете менять ее на свой вкус.

В частности, прекрасно подойдут к блинам грибы. Также начинка может быть сладкой – клубника, вишни, творог и тому подобное.

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Хорватские блинчики с начинкой

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

– 500 миллилитров молока;– 3 яйца;– 2 столовые ложки сахара;– 1,5 стакана муки;– 2 – 3 столовые ложки масла;– щепотка соли;– масло по вкусу.– 150 граммов ветчины;– 250 граммов сыра;– 100 граммов сыра Филадельфия, сырного соуса или майонеза;– 150 граммов грибов.– 4 яйца;– 250 граммов панировочных сухарей.

Смотрите, как готовить хорватские блины: видео

Приготовление: