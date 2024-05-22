В частности, прекрасно подойдут к блинам грибы. Также начинка может быть сладкой – клубника, вишни, творог и тому подобное.
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Хорватские блинчики с начинкой
- Время: 1 час
- Порций: 4
Смотрите, как готовить хорватские блины: видео
Приготовление:
- Яйца соедините с сахаром и солью. Всыпьте половину от общей массы просеянной муки. Хорошо перемешайте венчиком и влейте немного едва теплого молока.
- Всыпьте остаток просеянной муки, перемешайте и влейте молоко, которое осталось. В конце добавьте масло, перемешайте и оставьте тесто на 15 минут отдохнуть.
- Обжарьте блины на среднем огне примерно 3 – 5 минут с каждой стороны.
- Каждый блинчик смажьте намазкой, выложите нарезанные ветчину, грибы и натертый сыр, после чего закрутите блинчик.
- Для кляра взбейте яйца с солью. Обваляйте каждый блинчик в яйце, а затем – в панировочных сухарях. Повторите это действие еще раз.
- Обжарьте блины до золотой корочки 5 – 7 мин с каждой стороны.