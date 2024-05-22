В частности, прекрасно подойдут к блинам грибы. Также начинка может быть сладкой – клубника, вишни, творог и тому подобное.

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Хорватские блинчики с начинкой

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 миллилитров молока;

– 3 яйца;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1,5 стакана муки;

– 2 – 3 столовые ложки масла;

– щепотка соли;

– масло по вкусу.

Начинка:

– 150 граммов ветчины;

– 250 граммов сыра;

– 100 граммов сыра Филадельфия, сырного соуса или майонеза;

– 150 граммов грибов.

Панировка:

– 4 яйца;

– 250 граммов панировочных сухарей.

Смотрите, как готовить хорватские блины: видео

Приготовление:

Яйца соедините с сахаром и солью. Всыпьте половину от общей массы просеянной муки. Хорошо перемешайте венчиком и влейте немного едва теплого молока. Всыпьте остаток просеянной муки, перемешайте и влейте молоко, которое осталось. В конце добавьте масло, перемешайте и оставьте тесто на 15 минут отдохнуть. Обжарьте блины на среднем огне примерно 3 – 5 минут с каждой стороны. Каждый блинчик смажьте намазкой, выложите нарезанные ветчину, грибы и натертый сыр, после чего закрутите блинчик. Для кляра взбейте яйца с солью. Обваляйте каждый блинчик в яйце, а затем – в панировочных сухарях. Повторите это действие еще раз. Обжарьте блины до золотой корочки 5 – 7 мин с каждой стороны.

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