Зокрема, чудово пасуватимуть до млинців гриби. Також начинка може бути солодкою – полуниця, вишні, кисломолочний сир тощо.
Варто спробувати Навіть крихти не залишиться: готуємо унікальний пиріг без замісу з шинкою та сиром
Хорватські млинці з начинкою
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Дивіться, як готувати хорватські млинці: відео
Приготування:
- Яйця з'єднайте з цукром та сіллю. Всипте половину від загальної маси просіяного борошна. Добре перемішайте вінчиком і влийте трохи ледь теплого молока.
- Всипте залишок просіяного борошна, перемішайте та влийте молоко, яке залишилося. В кінці додайте олію, перемішайте і залиште тісто на 15 хвилин відпочити.
- Обсмажте млинці на середньому вогні приблизно 3 – 5 хвилин з кожного боку.
- Кожен млинець змастіть намазкою, викладіть нарізані шинку, гриби та натертий сир, після чого закрутіть млинець.
- Для кляру збийте яйця з сіллю. Обваляйте кожен млинець в яйці, а потім – в панірувальних сухарях. Повторіть цю дію ще раз.
- Обсмажте млинці до золотої скоринки 5 – 7 хв з кожного боку.