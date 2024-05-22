Зокрема, чудово пасуватимуть до млинців гриби. Також начинка може бути солодкою – полуниця, вишні, кисломолочний сир тощо.

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Хорватські млинці з начинкою

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів молока;

– 3 яйця;

– 2 столові ложки цукру;

– 1,5 склянки борошна;

– 2 – 3 столові ложки олії;

– дрібка солі;

– масло до смаку.

Начинка:

– 150 грамів шинки;

– 250 грамів сиру;

– 100 грамів сиру Філадельфія, сирного соусу чи майонезу;

– 150 грамів грибів.

Панірування:

– 4 яйця;

– 250 грамів панірувальних сухарів.

Дивіться, як готувати хорватські млинці: відео

Приготування:

Яйця з'єднайте з цукром та сіллю. Всипте половину від загальної маси просіяного борошна. Добре перемішайте вінчиком і влийте трохи ледь теплого молока. Всипте залишок просіяного борошна, перемішайте та влийте молоко, яке залишилося. В кінці додайте олію, перемішайте і залиште тісто на 15 хвилин відпочити. Обсмажте млинці на середньому вогні приблизно 3 – 5 хвилин з кожного боку. Кожен млинець змастіть намазкою, викладіть нарізані шинку, гриби та натертий сир, після чого закрутіть млинець. Для кляру збийте яйця з сіллю. Обваляйте кожен млинець в яйці, а потім – в панірувальних сухарях. Повторіть цю дію ще раз. Обсмажте млинці до золотої скоринки 5 – 7 хв з кожного боку.

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