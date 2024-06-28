Такие хот-доги прекрасно подойдут для завтрака. Также их можно сделать на быстрый перекус.

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Королевские хот-доги с очень сырным соусом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 булочки для хот-догов;

– 2 сосиски;

– 2 куска бекона;

– 5 – 6 кусочков тостового сыра;

– 50 граммов твердого сыра;

– 150 миллилитров сливок 33%;

– 1 чайная ложка муки;

– кетчуп, майонез, сырный соус, горчица по вкусу;

– соленые огурцы, лук по вкусу.

Смотрите, как приготовить сырные хот-доги: видео

Приготовление:

Сосиски обмотайте беконом и поджарьте до золотистости. Далее выложите их в булочки для хот-догов. По желанию смажьте горчицей. Для сырного соуса соедините сливки, тостовый и твердый сыр. Вскипятите и добавьте муку. Доведите соус до загустения, постоянно помешивая. Вылейте соус на сосиски и полейте хот-доги майонезом, кетчупом и сырным соусом. Посыпьте измельченными огурцами и луком.

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