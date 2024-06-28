Такие хот-доги прекрасно подойдут для завтрака. Также их можно сделать на быстрый перекус.
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Королевские хот-доги с очень сырным соусом
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Смотрите, как приготовить сырные хот-доги: видео
Приготовление:
- Сосиски обмотайте беконом и поджарьте до золотистости. Далее выложите их в булочки для хот-догов. По желанию смажьте горчицей.
- Для сырного соуса соедините сливки, тостовый и твердый сыр. Вскипятите и добавьте муку. Доведите соус до загустения, постоянно помешивая.
- Вылейте соус на сосиски и полейте хот-доги майонезом, кетчупом и сырным соусом. Посыпьте измельченными огурцами и луком.