Такие равиоли поразят любого. Лайм прекрасно подчеркивает вкус креветок.

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Равиоли с креветками и лаймом

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Смотрите, как готовить равиоли с креветками: видео

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты для теста и хорошо вымесите примерно 5 – 8 минут. Затем заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.
  2. Все ингредиенты для начинки положите в блендер и сделайте пюре.
  3. Раскатайте тесто и разложите ложечкой начинку.
  4. Смажьте края яичным желтком, накройте еще одним пластом теста и защепите вокруг начинки
  5. Далее просто вырежьте равиоли и положите их в кипящую воду на 5 минут.