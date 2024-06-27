Такие равиоли поразят любого. Лайм прекрасно подчеркивает вкус креветок.
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Равиоли с креветками и лаймом
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Смотрите, как готовить равиоли с креветками: видео
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты для теста и хорошо вымесите примерно 5 – 8 минут. Затем заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.
- Все ингредиенты для начинки положите в блендер и сделайте пюре.
- Раскатайте тесто и разложите ложечкой начинку.
- Смажьте края яичным желтком, накройте еще одним пластом теста и защепите вокруг начинки
- Далее просто вырежьте равиоли и положите их в кипящую воду на 5 минут.