Такі хот-доги чудово підійдуть для сніданку. Також їх можна зробити на швидкий перекус.

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Королівські хот-доги з дуже сирним соусом

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Дивіться, як приготувати сирні хот-доги: відео

Приготування:

  1. Сосиски обмотайте беконом і підсмажте до золотистості. Далі викладіть їх у булочки для хот-догів. За бажанням змастіть гірчицею.
  2. Для сирного соусу з'єднайте вершки, тостовий та твердий сир. Закип'ятіть і додайте борошно. Доведіть соус до загустіння, постійно помішуючи.
  3. Вилийте соус на сосиски та полийте хот-доги майонезом, кетчупом і сирним соусом. Посипте подрібненими огірками та цибулею.