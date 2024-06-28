Такі хот-доги чудово підійдуть для сніданку. Також їх можна зробити на швидкий перекус.
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Королівські хот-доги з дуже сирним соусом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
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Приготування:
- Сосиски обмотайте беконом і підсмажте до золотистості. Далі викладіть їх у булочки для хот-догів. За бажанням змастіть гірчицею.
- Для сирного соусу з'єднайте вершки, тостовий та твердий сир. Закип'ятіть і додайте борошно. Доведіть соус до загустіння, постійно помішуючи.
- Вилийте соус на сосиски та полийте хот-доги майонезом, кетчупом і сирним соусом. Посипте подрібненими огірками та цибулею.