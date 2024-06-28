Такі хот-доги чудово підійдуть для сніданку. Також їх можна зробити на швидкий перекус.

Варто спробувати Страва, яка вразить кожного: готуємо розкішні равіолі

Королівські хот-доги з дуже сирним соусом

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 булочки для хот-догів;

– 2 сосиски;

– 2 шматки бекону;

– 5 – 6 шматочків тостового сиру;

– 50 грамів твердого сиру;

– 150 мілілітрів вершків 33%;

– 1 чайна ложка борошна;

– кетчуп, майонез, сирний соус, гірчиця до смаку;

– солоні огірки, цибуля до смаку.

Дивіться, як приготувати сирні хот-доги: відео

Приготування:

Сосиски обмотайте беконом і підсмажте до золотистості. Далі викладіть їх у булочки для хот-догів. За бажанням змастіть гірчицею. Для сирного соусу з'єднайте вершки, тостовий та твердий сир. Закип'ятіть і додайте борошно. Доведіть соус до загустіння, постійно помішуючи. Вилийте соус на сосиски та полийте хот-доги майонезом, кетчупом і сирним соусом. Посипте подрібненими огірками та цибулею.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як просто та смачно приготувати лисички у сметанному соусі.