Ваш муж будет в восторге: готовим мегасырные хот-доги

28 июня 2024, 17:59
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Источник:

yuliia.senych

Хот-доги готовятся очень быстро и просто. Воспользуйтесь этим рецептом, чтобы сделать их по-настоящему вкусными.

Такие хот-доги прекрасно подойдут для завтрака. Также их можно сделать на быстрый перекус.

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Королевские хот-доги с очень сырным соусом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 булочки для хот-догов;
– 2 сосиски;
– 2 куска бекона;
– 5 – 6 кусочков тостового сыра;
– 50 граммов твердого сыра;
– 150 миллилитров сливок 33%;
– 1 чайная ложка муки;
– кетчуп, майонез, сырный соус, горчица по вкусу;
– соленые огурцы, лук по вкусу.

Смотрите, как приготовить сырные хот-доги: видео

Приготовление:

  1. Сосиски обмотайте беконом и поджарьте до золотистости. Далее выложите их в булочки для хот-догов. По желанию смажьте горчицей.
  2. Для сырного соуса соедините сливки, тостовый и твердый сыр. Вскипятите и добавьте муку. Доведите соус до загустения, постоянно помешивая.
  3. Вылейте соус на сосиски и полейте хот-доги майонезом, кетчупом и сырным соусом. Посыпьте измельченными огурцами и луком.

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Автор: Ольга Котів