Готовить его совсем не трудно. В то же время вкус такого хрена будет фантастическим.

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Хрен со свеклой

  • Время: 10 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Корешки хрена и свеклу помойте, почистите и высушите кухонными полотенцами.
  2. Перетрите хрен в мясорубке, комбайне или просто на терке. Отдельно натрите свеклу.
  3. Если любите острое, то добавьте к перетертому хрену только сок свеклы, а если нет – то и саму свеклу, и сок.
  4. Добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте, переложите в баночку и храните в холодильнике.