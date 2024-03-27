Готовить его совсем не трудно. В то же время вкус такого хрена будет фантастическим.
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Хрен со свеклой
- Время: 10 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Корешки хрена и свеклу помойте, почистите и высушите кухонными полотенцами.
- Перетрите хрен в мясорубке, комбайне или просто на терке. Отдельно натрите свеклу.
- Если любите острое, то добавьте к перетертому хрену только сок свеклы, а если нет – то и саму свеклу, и сок.
- Добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте, переложите в баночку и храните в холодильнике.