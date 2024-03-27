Готувати його зовсім не важко. Водночас смак такого хрону буде фантастичним.

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Хрін з буряком

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Корінці хрону та буряк помийте, почистьте та висушіть кухонними рушниками.
  2. Перетріть хрін у м'ясорубці, комбайні чи просто на тертці. Окремо натріть буряк.
  3. Якщо любите гостре, то додайте до перетертого хрону лише сік буряка, а якщо ні – то і сам буряк, і сік.
  4. Додайте сіль, цукор та оцет. Перемішайте, перекладіть у баночку та зберігайте в холодильнику.