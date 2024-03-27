Идеальный к мясу или холодцу: как приготовить фантастический хрен со свеклой на Пасху
27 марта 2024, 18:05Читати новину українською
Источник:"Окна"
Пожалуй, ни один украинский праздничный стол не обходится без хрена со свеклой. Это идеальное дополнение к печеному мясу, колбаске или холодцу.
Готовить его совсем не трудно. В то же время вкус такого хрена будет фантастическим.
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Хрен со свеклой
- Время: 10 минут
- Порций: 8
– 150 граммов корня хрена;
– 1 свекла;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 6 столовых ложек уксуса 5%.
Приготовление:
- Корешки хрена и свеклу помойте, почистите и высушите кухонными полотенцами.
- Перетрите хрен в мясорубке, комбайне или просто на терке. Отдельно натрите свеклу.
- Если любите острое, то добавьте к перетертому хрену только сок свеклы, а если нет – то и саму свеклу, и сок.
- Добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте, переложите в баночку и храните в холодильнике.