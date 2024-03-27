Идеальный к мясу или холодцу: как приготовить фантастический хрен со свеклой на Пасху

27 марта 2024, 18:05
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Источник:

"Окна"

Пожалуй, ни один украинский праздничный стол не обходится без хрена со свеклой. Это идеальное дополнение к печеному мясу, колбаске или холодцу.

Готовить его совсем не трудно. В то же время вкус такого хрена будет фантастическим.

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Хрен со свеклой

  • Время: 10 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 150 граммов корня хрена;
– 1 свекла;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 6 столовых ложек уксуса 5%.

Приготовление:

  1. Корешки хрена и свеклу помойте, почистите и высушите кухонными полотенцами.
  2. Перетрите хрен в мясорубке, комбайне или просто на терке. Отдельно натрите свеклу.
  3. Если любите острое, то добавьте к перетертому хрену только сок свеклы, а если нет – то и саму свеклу, и сок.
  4. Добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте, переложите в баночку и храните в холодильнике.
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Автор: Ольга Котів