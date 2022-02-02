Рецепт куриных байтсов с пармезаном

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4

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Фото Damn delicious

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  2. Нарежьте куриное филе кусочками 3х3 сантиметра, или немного больше (по желанию). Сдобрите солью и перцем.
  3. Отдельно смешайте сухари панко, пармезан, чеснок, копченую паприку и соль с черным перцем.


Фото Damn delicious

  1. Обваляйте кусочки курятины в муке, затем окуните во взбитые вилкой яйца и запанируйте в сухарях панко с пармезаном.
  2. Переложите куриные байтсы в сковороду и готовьте 3-4 минуты, чтобы они зарумянились и прожарились внутри. Лучше всего, если вы разделите их на 5 – 6 партий.


Фото Damn delicious

  1. Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего жира.

  2. Подавайте с измельченной петрушкой и любимым соусом.

Приятного аппетита!