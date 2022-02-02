Рецепт куриных байтсов с пармезаном
- Время: 25 минут
- Порции: 4
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Фото Damn delicious
Приготовление:
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Нарежьте куриное филе кусочками 3х3 сантиметра, или немного больше (по желанию). Сдобрите солью и перцем.
- Отдельно смешайте сухари панко, пармезан, чеснок, копченую паприку и соль с черным перцем.
Фото Damn delicious
- Обваляйте кусочки курятины в муке, затем окуните во взбитые вилкой яйца и запанируйте в сухарях панко с пармезаном.
- Переложите куриные байтсы в сковороду и готовьте 3-4 минуты, чтобы они зарумянились и прожарились внутри. Лучше всего, если вы разделите их на 5 – 6 партий.
Фото Damn delicious
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Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего жира.
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Подавайте с измельченной петрушкой и любимым соусом.
Приятного аппетита!