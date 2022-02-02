Рецепт курячих байтсів з пармезаном

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4

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Фото Damn delicious

Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні.
  1. Наріжте куряче філе шматочками 3х3 сантиметри, або трішки більшими (за бажанням). Присмачте сіллю та перцем.
  1. Окремо змішайте сухарі панко, пармезан, часник, копчену паприку та сіль з чорним перцем.


Фото Damn delicious

  1. Обваляйте шматочки курятини в борошні, далі занурте збиті виделкою яйця та запаніруйте в сухарях панко з пармезаном.
  1. Перекладіть курячі байтси в сковорідку та готуйте 3 – 4 хвилини, щоб вони зарум'янилися та просмажилися всередині. Найкраще, якщо ви розділите їх на 5 – 6 партій.


Фото Damn delicious

  1. Перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб позбутися зайвого жиру.
  1. Подавайте з подрібненою петрушкою та улюбленим соусом.

Смачного!