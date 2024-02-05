Как приготовить хумус: быстрый рецепт лучшей намазки от Джейми Оливера

5 февраля 2024, 16:35
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Источник:

Shuba

Хумус – традиционное блюдо ближневосточной кухни. Его можно есть буквально со всем – овощами, гренками, лавашем и так далее.

Хумус очень просто и быстро готовить. Известный британский повар Джейми Оливер рассказал свой рецепт.

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Рецепт хумуса от Джейми Оливера

  • Время: 15 минут
  • Порций: 10
Ингредиенты:
– 400 граммов консервированного нута;
– 1 зубчик чеснока;
– 20 граммов кунжутной пасты;
– 1 лимон;
– 18 миллилитров оливкового масла первого отжима;
– соль морская по вкусу.


Готовить хумус просто / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Слейте из банки нута жидкость и переложите его в кухонный комбайн.
  2. Добавьте очищенный чеснок, тахини, выжатый лимонный сок и 1 столовую ложку масла.
  3. Всыпьте щепотку морской соли, накройте кухонный комбайн крышкой и взбейте.
  4. Лопаткой соберите хумус со стенок чаши, затем снова взбейте до получения однородной массы.
  5. Попробуйте и, если необходимо, добавьте больше лимонного сока или воды. Готовый хумус переложите в тарелку.
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Автор: Ольга Котів