Как приготовить хумус: быстрый рецепт лучшей намазки от Джейми Оливера
5 февраля 2024, 16:35Читати новину українською
Источник:Shuba
Хумус – традиционное блюдо ближневосточной кухни. Его можно есть буквально со всем – овощами, гренками, лавашем и так далее.
Хумус очень просто и быстро готовить. Известный британский повар Джейми Оливер рассказал свой рецепт.
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Рецепт хумуса от Джейми Оливера
- Время: 15 минут
- Порций: 10
– 400 граммов консервированного нута;
– 1 зубчик чеснока;
– 20 граммов кунжутной пасты;
– 1 лимон;
– 18 миллилитров оливкового масла первого отжима;
– соль морская по вкусу.
Готовить хумус просто / Фото Unsplash
Приготовление:
- Слейте из банки нута жидкость и переложите его в кухонный комбайн.
- Добавьте очищенный чеснок, тахини, выжатый лимонный сок и 1 столовую ложку масла.
- Всыпьте щепотку морской соли, накройте кухонный комбайн крышкой и взбейте.
- Лопаткой соберите хумус со стенок чаши, затем снова взбейте до получения однородной массы.
- Попробуйте и, если необходимо, добавьте больше лимонного сока или воды. Готовый хумус переложите в тарелку.