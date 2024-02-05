В таком блюде вы сами контролируете качество и свежесть продуктов. Поэтому его можно давать даже детям.
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Рецепт домашней шаурмы
- Время: 50 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Курицу нарежьте крупными кусочками. Замаринуйте в любимых специях – кумыне, кориандре, перце. Залейте измельченные специи 100 миллилитрами кипятка, смажьте этой смесью курицу со всех сторон и оставьте мариноваться на 2 – 8 часов.
- Тем временем приготовьте чесночный соус. Смешайте сметану, майонез, измельченный чеснок, порубленную зелень соль и хмели-сунели.
- Чтобы приготовить томатный соус, разведите крахмал в воде, выложите томатную пасту на сковороду и залейте разведенным крахмалом. Включите огонь и нагревайте, пока соус не станет горячим. Добавьте щепотку соли, сахар и любимые специи.
- Замаринованные куски курицы выложите на разогретую сковороду с маслом. Обжарьте с каждой стороны примерно по 5 минут до золотистой корочки.
- Тем временем мелко нарежьте капусту, а лук, помидоры и огурцы нарежьте тонкими полукольцами. Готовую курицу измельчите кубиком.
- Каждый лист лаваша смажьте чесночным и томатным соусом, отступив от края примерно 3 сантиметра.
- На соус выложите капусту, помидоры, огурцы, лук и курицу. Сверху смажьте еще порцией соуса. Плотно заверните шаурму и обжарьте ее на сухой сковороде примерно по 2 минуты с каждой стороны.