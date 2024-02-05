В таком блюде вы сами контролируете качество и свежесть продуктов. Поэтому его можно давать даже детям.

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Рецепт домашней шаурмы

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 6

Ингредиенты для шаурмы:

– 800 граммов курицы;

– 100 миллилитров воды;

– 6 тонких лавашей;

– 2 огурца;

– 2 помидора;

– 1 красный лук;

– 250 граммов капусты;

– 2 столовые ложки масла;

– соль, специи по вкусу. Ингредиенты для чесночного соуса:

– 150 граммов майонеза;

– 150 граммов сметаны;

– 2 зубчика чеснока;

– 20 граммов петрушки и укропа;

– 1 чайная ложка хмели-сунели;

– щепотка соли. Ингредиенты для томатного соуса:

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 150 граммов воды;

– 1 столовая ложка картофельного крахмала;

– 1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

Курицу нарежьте крупными кусочками. Замаринуйте в любимых специях – кумыне, кориандре, перце. Залейте измельченные специи 100 миллилитрами кипятка, смажьте этой смесью курицу со всех сторон и оставьте мариноваться на 2 – 8 часов. Тем временем приготовьте чесночный соус. Смешайте сметану, майонез, измельченный чеснок, порубленную зелень соль и хмели-сунели. Чтобы приготовить томатный соус, разведите крахмал в воде, выложите томатную пасту на сковороду и залейте разведенным крахмалом. Включите огонь и нагревайте, пока соус не станет горячим. Добавьте щепотку соли, сахар и любимые специи. Замаринованные куски курицы выложите на разогретую сковороду с маслом. Обжарьте с каждой стороны примерно по 5 минут до золотистой корочки. Тем временем мелко нарежьте капусту, а лук, помидоры и огурцы нарежьте тонкими полукольцами. Готовую курицу измельчите кубиком. Каждый лист лаваша смажьте чесночным и томатным соусом, отступив от края примерно 3 сантиметра. На соус выложите капусту, помидоры, огурцы, лук и курицу. Сверху смажьте еще порцией соуса. Плотно заверните шаурму и обжарьте ее на сухой сковороде примерно по 2 минуты с каждой стороны.

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