Як приготувати хумус: швидкий рецепт найкращої намазки від Джеймі Олівера

Хумус дуже просто і швидко готувати. Відомий британський кухар Джеймі Олівер розповів свій рецепт.
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Рецепт хумусу від Джеймі Олівера
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 10
Готувати хумус просто / Фото Unsplash
Приготування:
- Злийте з банки нуту рідину та перекладіть його у кухонний комбайн.
- Додайте очищений часник, тахіні, вичавлений лимонний сік і 1 столову ложку олії.
- Всипте дрібку морської солі, накрийте кухонний комбайн кришкою і збийте.
- Лопаткою зберіть хумус зі стінок чаші, потім знову збийте до отримання однорідної маси.
- Скуштуйте і, якщо необхідно, додайте більше лимонного соку або води. Готовий хумус перекладіть в тарілку.