Як приготувати хумус: домашній рецепт від Тані Литвинової
Кулінарна експертка Тетяна Литвинова пропонує приготувати найсмачнішу закуску – хумус, який подобається усім.
Джерело: інстаграм Тетяни Литвинової
Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом хумусу, який ви з легкістю приготуєте вдома.
Хумус готують з пюре нуту з додаванням оливкової олії, часнику та спецій. Популярний в Ізраїлі, Туреччині, Кіпрі. Подається як холодна закуска або соус.
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Рецепт хумусу
- Для приготування хумусу промийте ретельно нут, залийте водою, додайте сік лимона, залиште на 9 годин, найкраще – на ніч.
- В каструлі в окропі відваріть нут протягом години, залийте холодною водою, почистіть від плівок.
- Почистіть часник.
- Помийте лимон, почистіть, вичавіть сік.
- У блендер викладіть нут, часник, додайте холодну воду, сіль, пасту, сік лимона, оливкову олію, все ретельно подрібніть до однорідної консистенції.
- У ступі подрібніть зіру.
- Викладіть на тарілку, додайте оливкову олію, подрібнену зіру, паприку, перець, задекоруйте кедровими горіхами. Подавайте з хлібом. Смачного!
Хумус – рецепт від Тетяни Литвинової у відео:
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