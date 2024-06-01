Идеальная выпечка выходного дня: готовим клубничный тарт, который удивит ваших родных
1 июня 2024, 13:37Читати новину українською
Источник:Shuba
Если вы хоть раз пробовали клубничную галету, то он уже стал вашим любимым. Он готовится элементарно, а на вкус просто незабываемо.
Вместо клубники также можно использовать сливы, груши или ягоды. Попробуйте – этот рецепт всегда удается.
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Клубничный тарт
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 120 граммов масла 73%;
– 225 граммов муки;
– 75 граммов сахара;
– 1 яйцо.
Начинка:
– 150 граммов сливочного сыра;
– 1 желток;
– 2 столовые ложки сахара;
– 10 граммов крахмала;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 20 граммов цедры апельсина;
– 1 белок;
– 600 граммов клубники.
Для украшения:
– миндальные хлопья по вкусу;
– сахарная пудра по вкусу.
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 190 градусов. Масло и сахар положите в глубокую миску и взбейте почти до побеления. Продолжая взбивать, введите яйцо. Добавьте муку и вымешайте до однородности. Оставьте на 10 минут отдохнуть.
- Выложите тесто на пергамент, вырезанный по размеру противня. Раскатайте, но не слишком тонко.
- В глубокой миске смешайте все ингредиенты для начинки. Выложите ее на тесто, распределяя и отступая от края 3 – 4 сантиметра. Начиная от центра, заложите все клубникой. Заверните края теста к центру, формируя галету.
- Смажьте взболтанным белком края и посыпьте хлопьями миндаля. Осторожно переместите галету на противень и поставьте в разогретую духовку. Запекайте 40 – 45 минут. Достаньте противень с галетой из духовки и оставьте и 30-40 минут, чтобы застыл клубничный сок.