Идеальная выпечка выходного дня: готовим клубничный тарт, который удивит ваших родных

1 июня 2024, 13:37
Читати новину українською

Источник:

Shuba

Если вы хоть раз пробовали клубничную галету, то он уже стал вашим любимым. Он готовится элементарно, а на вкус просто незабываемо.

Вместо клубники также можно использовать сливы, груши или ягоды. Попробуйте – этот рецепт всегда удается.

Стоит попробовать Итальянский клубничный торт: простой рецепт изысканного десерта: простой рецепт изысканного десерта

Клубничный тарт

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Іингредиенты для галеты:
– 120 граммов масла 73%;
– 225 граммов муки;
– 75 граммов сахара;
– 1 яйцо.
Начинка:
– 150 граммов сливочного сыра;
– 1 желток;
– 2 столовые ложки сахара;
– 10 граммов крахмала;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 20 граммов цедры апельсина;
– 1 белок;
– 600 граммов клубники.
Для украшения:
– миндальные хлопья по вкусу;
– сахарная пудра по вкусу.

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 190 градусов. Масло и сахар положите в глубокую миску и взбейте почти до побеления. Продолжая взбивать, введите яйцо. Добавьте муку и вымешайте до однородности. Оставьте на 10 минут отдохнуть.
  2. Выложите тесто на пергамент, вырезанный по размеру противня. Раскатайте, но не слишком тонко.
  3. В глубокой миске смешайте все ингредиенты для начинки. Выложите ее на тесто, распределяя и отступая от края 3 – 4 сантиметра. Начиная от центра, заложите все клубникой. Заверните края теста к центру, формируя галету.
  4. Смажьте взболтанным белком края и посыпьте хлопьями миндаля. Осторожно переместите галету на противень и поставьте в разогретую духовку. Запекайте 40 – 45 минут. Достаньте противень с галетой из духовки и оставьте и 30-40 минут, чтобы застыл клубничный сок.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить французские блины с клубникой и сливочным кремом.
Автор: Ольга Котів