Блинчики с курицей в томатном соусе – это еще одна альтернатива классическому блюду. На следующий день они также будут прекрасно смаковать, просто снова поставьте их в разогретую духовку.
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Рецепт блинов с курицей в томатном соусе
Время: 1 час
Порций: 4
Просто и диетически / Фото kuron
Ингредиенты:
Тесто:
- 500 миллилитров молока;
- 50 граммов подсолнечного масла;
- 2 яйца;
- 200 г пшеничной муки;
- щепотка соли.
Начинка:
- 500 граммов куриной грудки;
- 250 граммов сыра рикотта;
- 350 г свежего шпината;
- 2 зубчика чеснока;
- пол-луковицы;
- 150 грамм вяленых помидоров;
- соль, перец по вкусу;
- чайная ложка копченой паприки.
Соус:
- 500 грамм томатного соуса;
- 200 грамм сыра, например гауда.
Приготовление:
- Сначала готовим тесто: смешайте все ингредиенты блендером или ручным миксером для получения однородной массы.
- Пожарьте тонкие блины на среднем огне до приятного золотистого цвета.
- Смешайте томатный соус и творог. Половину порции выложите на противень.
- Курицу нарежьте кубиками и приправьте специями.
- Обжарьте мясо на растительном масле до золотистой корочки.
- Далее на масле обжарьте нарезанный кубиками лук и продавленный через пресс чеснок. Добавьте к ним шпинат, соль и перец. Затем добавьте рикотту и все тщательно перемешайте. Снимите сковороду с плиты.
- Добавьте в соус обжаренную курицу и нарезанные соломкой вяленые помидоры. Снова все перемешайте. Приправьте по вкусу солью и перцем.
- Готовой начинкой нафаршируйте блины.
- Готовые блины выложите на противень. Полейте их оставшимся соусом и наконец посыпьте тертым сыром.
- Выпекайте 20 минут при 200 градусах.