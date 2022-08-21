Блинчики с курицей в томатном соусе – это еще одна альтернатива классическому блюду. На следующий день они также будут прекрасно смаковать, просто снова поставьте их в разогретую духовку.

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Рецепт блинов с курицей в томатном соусе

Время: 1 час
Порций: 4

Просто и диетически / Фото kuron

Ингредиенты:

Тесто:

  • 500 миллилитров молока;
  • 50 граммов подсолнечного масла;
  • 2 яйца;
  • 200 г пшеничной муки;
  • щепотка соли.

Начинка:

  • 500 граммов куриной грудки;
  • 250 граммов сыра рикотта;
  • 350 г свежего шпината;
  • 2 зубчика чеснока;
  • пол-луковицы;
  • 150 грамм вяленых помидоров;
  • соль, перец по вкусу;
  • чайная ложка копченой паприки.

Соус:

  • 500 грамм томатного соуса;
  • 200 грамм сыра, например гауда.

Приготовление:

  1. Сначала готовим тесто: смешайте все ингредиенты блендером или ручным миксером для получения однородной массы.
  2. Пожарьте тонкие блины на среднем огне до приятного золотистого цвета.
  3. Смешайте томатный соус и творог. Половину порции выложите на противень.
  4. Курицу нарежьте кубиками и приправьте специями.
  5. Обжарьте мясо на растительном масле до золотистой корочки.
  6. Далее на масле обжарьте нарезанный кубиками лук и продавленный через пресс чеснок. Добавьте к ним шпинат, соль и перец. Затем добавьте рикотту и все тщательно перемешайте. Снимите сковороду с плиты.
  7. Добавьте в соус обжаренную курицу и нарезанные соломкой вяленые помидоры. Снова все перемешайте. Приправьте по вкусу солью и перцем.
  8. Готовой начинкой нафаршируйте блины.
  9. Готовые блины выложите на противень. Полейте их оставшимся соусом и наконец посыпьте тертым сыром.
  10. Выпекайте 20 минут при 200 градусах.