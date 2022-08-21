Блинчики с курицей в томатном соусе – это еще одна альтернатива классическому блюду. На следующий день они также будут прекрасно смаковать, просто снова поставьте их в разогретую духовку.

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Рецепт блинов с курицей в томатном соусе

Время: 1 час

Порций: 4

Просто и диетически / Фото kuron

Ингредиенты:

Тесто:

500 миллилитров молока;

50 граммов подсолнечного масла;

2 яйца;

200 г пшеничной муки;

щепотка соли.

Начинка:

500 граммов куриной грудки;

250 граммов сыра рикотта;

350 г свежего шпината;

2 зубчика чеснока;

пол-луковицы;

150 грамм вяленых помидоров;

соль, перец по вкусу;

чайная ложка копченой паприки.

Соус:

500 грамм томатного соуса;

200 грамм сыра, например гауда.

Приготовление: