Млинці з куркою в томатному соусі – це ще одна альтернатива класичній страві. Наступного дня вони також чудово смакуватимуть, просто знову поставте їх у розігріту духовку.
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Рецепт млинців з куркою у томатному соусі
Час: 1 година
Порцій: 4
Просто та дієтично / Фото kuron
Інгредієнти:
Тісто:
- 500 мілілітрів молока;
- 50 грамів соняшникової олії;
- 2 яйця;
- 200 грамів пшеничного борошна;
- щіпка солі.
Начинка:
- 500 грамів курячої грудки;
- 250 грамів сиру рікотта;
- 350 грамів свіжого шпинату;
- 2 зубчики часнику;
- пів цибулини;
- 150 грамів в’ялених помідорів;
- Сіль, перець до смаку;
- чайна ложка копченої паприки.
Соус:
- 500 грамів томатного соусу;
- 200 грамів сиру, наприклад гауда.
Приготування:
- Спочатку готуємо тісто: змішайте всі інгредієнти блендером або ручним міксером отримання однорідної маси.
- Посмажте тонкі млинці на середньому вогні до приємного золотистого кольору.
- Змішайте томатний соус та сир. Половину порції викладіть на деко.
- Курку наріжте кубиками та приправте спеціями.
- Обсмажте м'ясо на олії до золотистої скоринки.
- Далі на олії обсмажте нарізану кубиками цибулю і продавлений через прес часник. Додайте до них шпинат, сіль і перець. Потім додайте рікотту і все ретельно перемішайте. Зніміть пательню з плити.
- Додайте в соус обсмажену курку і нарізані соломкою в'ялені помідори. Знову все перемішайте. Приправте сіллю та перцем до смаку.
- Готовою начинкою нафаршируйте млинці.
- Готові млинці викладіть на деко. Полийте їх соусом, що залишився, і нарешті посипте тертим сиром.
- Випікайте 20 хвилин при 200 градусах.