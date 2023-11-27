Тарталетки с тунцом за 10 минут: подборка лучших рецептов
27 ноября 2023, 15:28Читати новину українською
Тунец – очень вкусная рыба, которая отлично подходит для приготовления тарталеток. Такие закуски украсят любой праздничный стол.
Для праздников или экстренных случаев, когда гости приехали внезапно, 24 Канал предлагает приготовить тарталетки с тунцом. Они будут готовы уже через 10 минут.
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Тарталетки с тунцом и фетой
- Время: 10 минут
- Порций: 6
– 50 граммов феты;
– 3 – 4 пера зеленого лука;
– 1 банка консервированного в масле тунца;
– 10 маслин;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 6 больших тарталеток.
Приготовление:
- Фету разомните в глубокой миске. Добавьте измельченный зеленый лук и сметану и хорошо перемешайте.
- Консервированный тунец разомните вилкой, а маслины нарежьте кольцами.
- Добавьте тунец и маслины в сыр. Все хорошенько перемешайте.
- Смесь выложите в тарталетку. Разогрейте их в микроволновке 1 – 2 минуты.
Тарталетки с тунцом и сливочным сыром
- Время: 10 минут
- Порций: 5
– 5 маленьких тарталеток;
– 2 столовые ложки сливочного сыра;
– 2 столовые ложки консервированного тунца;
– 1 помидор;
– красная икра для декора.
- С консервированного тунца максимально слейте рассол, а рыбу разомните вилкой. Помидор нарежьте маленькими кубиками.
- Тарталетки поместите на сервировочное блюдо. Первым слоем разложите в них кубики помидора, а на них – измельченный тунец. Наполните тарталетку рыбой полностью.
- Затем на рыбу аккуратно нанесите толстый слой из сливочного сыра, а поверх него для декора положите немного красной икры или зелени.
Тарталетки с тунцом и солеными огурцами.
- Время: 10 минут
- Порций: 10
– 200 граммов консервированного тунца;
– 3 яйца;
– 2 соленых огурца;
– 2 столовые ложки консервированного горошка;
– 4 столовые ложки майонеза;
– 2 столовые ложки горчицы;
– соль по вкусу;
– 10 тарталеток.
Приготовление:
- С тунца слейте весь сок и разделите его вилкой или ножом на мелкие кусочки. Яйца и огурцы нарежьте небольшими кубиками.
- Для приготовления заправки смешайте майонез и горчицу. Добавьте нарезанные ингредиенты и горошек. Все тщательно перемешайте.
- На дно тарталеток положите листья салата, чтобы тесто быстро не размокало. Сверху выложите рыбную начинку.
- Готовые тарталетки сразу подавайте к столу. Если не любите зеленый горошек, не добавляйте его – вкус блюда не станет от этого хуже.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить салат со свеклой и фетой за 10 минут.