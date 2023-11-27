Для свят чи екстрених випадків, коли гості приїхали раптово, 24 Канал пропонує приготувати тарталетки з тунцем. Вони будуть готові вже за 10 хвилин.
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Тарталетки з тунцем і фетою
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Фету розімніть у глибокій мисці. Додайте подрібнену зелену цибулю та сметану і добре перемішайте.
- Консервований тунець розімніть виделкою, а маслини наріжте кільцями.
- Додайте тунець і маслини до сиру. Все гарненько перемішайте.
- Суміш викладіть в тарталетки. Розігрійте їх в мікрохвильовій печі 1 – 2 хвилини.
Тарталетки з тунцем і вершковим сиром
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 5
- З консервованого тунця максимально злийте розсіл, а рибу розімніть виделкою. Помідор наріжте маленькими кубиками.
- Тарталетки помістіть на сервірувальне блюдо. Першим шаром розкладіть в них кубики помідора, а на них – подрібнений тунець. Заповніть тарталетку рибою повністю.
- Потім на рибу акуратно нанесіть товстий шар з вершкового сиру, а поверх нього для декору покладіть трохи червоної ікри або зелені.
Тарталетки з тунцем і солоними огірками
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 10
Приготування:
- З тунця злийте весь сік і розділіть його виделкою або ножем на дрібні шматочки. Яйця та огірки наріжте невеликими кубиками.
- Для приготування заправки змішайте майонез і гірчицю. Додайте нарізані інгредієнти та консервований горошок. Все ретельно перемішайте.
- На дно тарталеток покладіть листя салату, щоб тісто швидко не розмокало. Зверху викладіть рибну начинку.
- Готові тарталетки відразу подавайте до столу. Якщо не любите зелений горошок, не додавайте його – смак страви не стане від цього гіршим.
Смачного!