Для свят чи екстрених випадків, коли гості приїхали раптово, 24 Канал пропонує приготувати тарталетки з тунцем. Вони будуть готові вже за 10 хвилин.

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Тарталетки з тунцем і фетою

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 50 грамів фети;

– 3 – 4 пера зеленої цибулі;

– 1 банка консервованого в олії тунця;

– 10 маслин;

– 2 столові ложки сметани;

– 6 великих тарталеток.

Приготування:

Фету розімніть у глибокій мисці. Додайте подрібнену зелену цибулю та сметану і добре перемішайте. Консервований тунець розімніть виделкою, а маслини наріжте кільцями. Додайте тунець і маслини до сиру. Все гарненько перемішайте. Суміш викладіть в тарталетки. Розігрійте їх в мікрохвильовій печі 1 – 2 хвилини.

Тарталетки з тунцем і вершковим сиром

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 5 маленьких тарталеток;

– 2 столові ложки вершкового сиру;

– 2 столові ложки консервованого тунця;

– 1 помідор;

– червона ікра для декору.

З консервованого тунця максимально злийте розсіл, а рибу розімніть виделкою. Помідор наріжте маленькими кубиками. Тарталетки помістіть на сервірувальне блюдо. Першим шаром розкладіть в них кубики помідора, а на них – подрібнений тунець. Заповніть тарталетку рибою повністю. Потім на рибу акуратно нанесіть товстий шар з вершкового сиру, а поверх нього для декору покладіть трохи червоної ікри або зелені.

Тарталетки з тунцем і солоними огірками

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 200 грамів консервованого тунця;

– 3 яйця;

– 2 солоні огірки;

– 2 столові ложки консервованого горошку;

– 4 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки гірчиці;

– сіль до смаку;

– 10 тарталеток.

Приготування:

З тунця злийте весь сік і розділіть його виделкою або ножем на дрібні шматочки. Яйця та огірки наріжте невеликими кубиками. Для приготування заправки змішайте майонез і гірчицю. Додайте нарізані інгредієнти та консервований горошок. Все ретельно перемішайте. На дно тарталеток покладіть листя салату, щоб тісто швидко не розмокало. Зверху викладіть рибну начинку. Готові тарталетки відразу подавайте до столу. Якщо не любите зелений горошок, не додавайте його – смак страви не стане від цього гіршим.

Смачного!

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