Даже не верится, что она постная: элементарный рецепт вкуснейшей картофельной запеканки

19 марта 2024, 11:06
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Даже постные блюда могут быть очень вкусными. В частности, такой является данная запеканка из картофеля и томатов.

Такое блюдо может украсить даже праздничный стол. Обязательно попробуйте его приготовить.

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Картофельная запеканка с томатами и грибами

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов картофеля;
– 1 кабачок;
– 2 – 3 томата;
– 2 лука;
– оливковое масло;
– 100 граммов грибов;
– соль, перец, постный майонез по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте и почистьте картофель и морковь. Картофель нарежьте кольцами, а морковь натрите на крупной терке.
  2. Отварите картофель до готовности.
  3. Томаты и кабачок помойте. Нарежьте их полукольцами.
  4. Грибы тоже тщательно помойте и нарежьте ломтиками.
  5. Лук почистьте и измельчите.
  6. На сковороде с маслом обжарьте лук с морковью до золотистости, после чего добавьте грибы.
  7. Разогрейте духовку до 150 градусов. В форму для запекания выложите слоями картофель, лук с морковью, грибы, томаты, добавьте масло, соль, перец. По желанию овощи можно смазать постным майонезом.
  8. Отправьте запекаться на 30 – 35 минут до готовности.
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Автор: Ольга Котів